Ночью 9 октября 2026 года россияне обстреляли дом в Запорожье

Дом в Запорожье после российской атаки. Фото: Запорожская ОВА

У ніч проти п'ятниці, 9 жовтня, російські військові обстріляли Запоріжжя. Під ударом опинилася територія поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок атаки загинув чоловік. Є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Запоріжжю в ніч проти 9 жовтня

ОНОВЛЕНО О 06:30: Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що жертвою атаки став 50-річний чоловік. Легких поранень зазнали чоловік і жінка. Росіяни вдарили біля кількох багатоповерхівок. Зазнали пошкоджень фасади та вікна. Загорілися автівки.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

ОНОВЛЕНО О 06:40: Михайло Семікін повідомив, що вранці РФ завдала по Запоріжжю шість ударів. Загинув чоловік. Постраждалих п'ятеро, зокрема дитина. Під обстрілом опинилася житлова забудов. Одне із влучання сталося біля закладу позашкільної освіти.

Скриншот повідомлень Михайла Семікіна

ОНОВЛЕНО О 06:53: Парамедики разом із рятувальниками допомогли пораненій жінці. Потерпіла перебуває в натяжкому стані. Її передали бригаді екстреної медичної допомоги.

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На місцях атаки працюють представники екстрених служб. Потерпілим надають медичну допомогу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа повідомляв, що ввечері 8 жовтня Івано-Франківськ обстріляли росіяни. Зазнала пошкоджень господарська будівля. Загинув охоронець.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України писав, що 8 жовтня у Краматорську під обстріл потрапив рейсовий автобус. Десятки людей загинули. Після атаки роботу громадського транспорту у Краматорську і Слов'янську зупинили.