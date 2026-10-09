Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ нанесла удар по дому в Запорожье: погиб мужчина, есть раненые

РФ нанесла удар по дому в Запорожье: погиб мужчина, есть раненые

Ua ru
9 октября 2026 06:07
Ночью 9 октября 2026 года россияне обстреляли дом в Запорожье
Дом в Запорожье после российской атаки. Фото: Запорожская ОВА

У ніч проти п'ятниці, 9 жовтня, російські військові обстріляли Запоріжжя. Під ударом опинилася територія поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок атаки загинув чоловік. Є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки удару по Запоріжжю в ніч проти 9 жовтня

ОНОВЛЕНО О 06:30: Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що жертвою атаки став 50-річний чоловік. Легких поранень зазнали чоловік і жінка. Росіяни вдарили біля кількох багатоповерхівок. Зазнали пошкоджень фасади та вікна. Загорілися автівки.

Уночі 9 жовтня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя
Скриншот повідомлення Івана Федорова

ОНОВЛЕНО О 06:40: Михайло Семікін повідомив, що вранці РФ завдала по Запоріжжю шість ударів. Загинув чоловік. Постраждалих п'ятеро, зокрема дитина. Під обстрілом опинилася житлова забудов. Одне із влучання сталося біля закладу позашкільної освіти. 

Уночі 9 жовтня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя
Скриншот повідомлень Михайла Семікіна

ОНОВЛЕНО О 06:53: Парамедики разом із рятувальниками допомогли пораненій жінці. Потерпіла перебуває в натяжкому стані. Її передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Читайте также:
Руйнування після обстрілу в Запоріжжі 9 жовтня 2026 року
Руйнування в багатоповерхівці в Запоріжжі після обстрілу в ніч проти 8 жовтня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

На місцях атаки працюють представники екстрених служб. Потерпілим надають медичну допомогу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа повідомляв, що ввечері 8 жовтня Івано-Франківськ обстріляли росіяни. Зазнала пошкоджень господарська будівля. Загинув охоронець.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України писав, що 8 жовтня у Краматорську під обстріл потрапив рейсовий автобус. Десятки людей загинули. Після атаки роботу громадського транспорту у Краматорську і Слов'янську зупинили.

Запорожье обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации