Унаслідок обстрілу Івано-Франківська 8 жовтня 2026 року загинула людина

Армія РФ обстріляла Івано-Франківськ: є загиблий
Увечері в четвер, 8 жовтня, росіяни атакували Івано-Франківськ. Ворожий удар відбивали сили ППО, але уникнути жертв не вдалося. Відомо про одного загиблого.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Івано-Франківська ввечері 8 жовтня
Мер розповів, що місто опинилося під ударом "Шахеда". По дрону успішно відпрацювала ППО, але від уламків зазнала пошкоджень господарська будівля.
"Є загибла цивільна особа з Івано-Франківська — сторож, який охороняв цю будівлю... На жаль, цього разу ми не уникнули жертв", — зазначив Руслан Марцінків.
На місці удару працюють правоохоронці та рятувальники. Зокрема, вогнеборці намагаються локалізувати займання, яке виникло внаслідок атаки.
Міський голова попередив, що впродовж ночі можуть бути повторні тривоги, та закликав місцевих жителів не ігнорувати попередження про небезпеку.
"Немає жодного безпечного міста в Україні. Московські війська атакують різні міста, зокрема Івано-Франківськ", — зазначив він.
Раніше Новини.LIVE повідомляв про реакцію Президента України Володимира Зеленського на російський удар по Краматорську 8 жовтня. Унаслідок атаки загинули десятки людей. Голова держави наголосив, що цей обстріл не залишиться без відповіді.
Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України писав, що у Прилуках на Чернігівщині внаслідок російського удару 7 жовтня загинули 22 людини. Кількість постраждалих сягнула 54 людей. Розбір завалів тривав усю ніч проти 8 жовтня.