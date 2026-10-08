Буде відповідь: зеленський відреагував на удар РФ по Краматорську

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську. Він заявив, що атака РФ не залишиться без відповіді. Внаслідок удару загинули щонайменше 33 людини, ще 18 отримали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 8 жовтня.

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Зеленський про удар РФ по Краматорську

Володимир Зеленський зазначив, що лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на момент заяви президента було відомо, що 30 людей загинули, однак згодом у ДСНС повідомили, що кількість жертв зросла до 33 осіб.

Глава держави зауважив, що російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Через тяжкість отриманих травм частину загиблих досі не вдалося упізнати.

Український лідер висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він також повідомив, що внаслідок цього удару ще 18 людей отримали поранення, а житлові будинки та автомобілі були пошкоджені:

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"Мої співчуття всім рідним і близьким. Загалом ще 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки, автомобілі".

Президент наголосив, що російська атака по Краматорську не залишиться без відповіді. За його словами, Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, тому світ має жорстко реагувати на такі дії.

Зеленський зазначив, що міжнародна реакція має відповідати тяжкості наслідків російської агресії та кількості смертей, які вона принесла.

"Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко — саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна памʼять загиблим", — наголосив глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Краматорську кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару продовжує зростати — вже відомо про понад 30 жертв. Через погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську вирішили зупинити громадський транспорт.

Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 8 жовтня завдали удару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, на місці влучання згоріла маршрутка. Місцева влада закликала цивільних жителів Донецької області виїхати до безпечніших регіонів.