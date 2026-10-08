Краматорськ після атаки РФ: кількість загиблих зросла до 33 людей

У Краматорську загинуло 33 людини. Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську Донецької області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 33 людей, ще 18 осіб постраждали. На тлі різкого погіршення безпекової ситуації у Краматорську та сусідньому Слов'янську місцева влада також ухвалила рішення зупинити роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

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Наслідки удару по Краматорську. Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську загинули 33 людини

За даними джерела, російські війська завдали удару по рейсовому автобусу в Краматорську, в якому перебували люди. Внаслідок атаки загинули 33 людини, ще 18 отримали поранення.

Після удару спалахнули два автобуси, також виникла пожежа на відкритій території. Рятувальники надали допомогу постраждалим та ліквідували займання.

Раніше місцева влада повідомляла про 30 загиблих унаслідок атаки на Краматорськ, однак через годину підтверджена кількість жертв збільшилася до 33.

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Наслідки удару по Краматорську. Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську та Слов'янську зупиняють транспорт

Через різке погіршення безпекової ситуації Краматорська та Слов'янська міські військові адміністрації розпорядилися зупинити роботу громадського транспорту.

Таке рішення ухвалили на тлі цілеспрямованих російських атак. Інформації про терміни відновлення роботи громадського транспорту наразі немає.

Наслідки удару по Краматорську. Фото: ДСНС Донеччини

Троє людей загинули у Біленькому

ДСНС також повідомила про наслідки російського обстрілу селища Біленьке Краматорської громади. Там загинули троє людей.

Одного із загиблих рятувальники деблокували з-під завалів приватного житлового будинку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори з міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE писав, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав європейські країни відмовитися від терміна "гібридна війна" щодо дій Росії. Він наголосив, що провокації на кордонах, використання мігрантів та інші інциденти потрібно розглядати як частину ширшої кампанії дестабілізації.