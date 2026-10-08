Тихий закликав Європу відмовитися від терміну "гібридний" на тлі дій РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія використовує різні інструменти для дестабілізації ситуації в Європі, тому країнам континенту варто оцінювати такі інциденти в ширшому безпековому контексті. Він також закликав не покладатися на запевнення Кремля про відсутність планів щодо нової агресії.

Про це він заявив на брифінгу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Тихий навів приклади дій РФ

Георгій Тихий нагадав про провокації на кордонах, переміщення мігрантів та агресивні дії представників білоруської влади. За його словами, залякування є частиною кампанії підриву стабільності Європи.

"Тому теж треба свої речі назвати своїми іменами. Більше того, ми вважаємо, що час забути слово гібридний. Часто кажуть, гібридна війна Росії проти Європи", — сказав він на брифінгу.

Речник МЗС також згадав випадок із FPV-дроном, виявили поблизу літака з вибухівкою. Подібні випадки не варто розглядати як окремі інциденти, адже вони можуть бути частиною ширшого комплексу загроз для європейської безпеки.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав європейські держави зберігати пильність та не покладатися на публічні запевнення російської влади щодо відсутності планів нападу. Він нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія також заперечувала підготовку до війни.

"Ми можемо нагадати нашим європейським друзям, які все ще вірять в ці заяви, що так само перед 24 лютого 2022 року всі російські посадовці розповідали, що вони не збираються знову нападати на Україну. Так Путін ще тоді навіть "мав совість" в лапках набрехати в обличчя лідерам Франції й Німеччини на закритих розмовах і кажучи, що — "ні, я не збираюся нападати". Це було за лічені дні до повномасштабного вторгнення України. Тому чим більше цих спростувань і розповідей про те, як ніхто не буде збирається нападати, тим більше треба бути пильними й уважними", — нагадав він.

На його думку, європейським партнерам необхідно реагувати на подібні інциденти з урахуванням загальної безпекової ситуації, а не сприймати кожен випадок ізольовано.

Новини.LIVE писали, що Георгій Тихий також заявляв на цьому ж брифінгу про збиття ракет РФ іншими держави. Він наголосив — Україна виступає за використання систем ППО сусідніх країн для знищення російських повітряних цілей ще на підході до їхнього повітряного простору.

Новини.LIVE інформували, що речник МЗС також повідомляв, що українська сторона не сумнівається у російському походженні ударів по суднах у болгарській економічній зоні Чорного моря. Київ офіційно запевнив, що сили України не проводили операцій у цій частині акваторії.