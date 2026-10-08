Тихий призвал Европу отказаться от термина «гибридный» на фоне действий РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Россия использует различные инструменты для дестабилизации ситуации в Европе, поэтому странам континента следует рассматривать такие инциденты в более широком контексте безопасности. Он также призвал не полагаться на заверения Кремля об отсутствии планов новой агрессии.

Об этом он заявил на брифинге, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Тихий привел примеры действий РФ

Георгий Тихий напомнил о провокациях на границах, перемещении мигрантов и агрессивных действиях представителей белорусских властей. По его словам, запугивание является частью кампании по подрыву стабильности в Европе.

"Поэтому тоже нужно называть вещи своими именами. Более того, мы считаем, что пора забыть слово "гибридный". Часто говорят о гибридной войне России против Европы", — сказал он на брифинге.

Пресс-секретарь МИД также упомянул случай с FPV-дроном, обнаруженным вблизи самолета с взрывчаткой. Подобные случаи не стоит рассматривать как отдельные инциденты, ведь они могут быть частью более широкого комплекса угроз для европейской безопасности.

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Украину призвали не доверять заявлениям Кремля

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал европейские государства сохранять бдительность и не полагаться на публичные заверения российских властей об отсутствии планов нападения. Он напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения в Украину Россия также отрицала подготовку к войне.

"Мы можем напомнить нашим европейским друзьям, которые все еще верят в эти заявления, что точно так же перед 24 февраля 2022 года все российские чиновники утверждали, что не собираются снова нападать на Украину. Так Путин еще тогда даже «имел совесть» в кавычках наговорить в лицо лидерам Франции и Германии на закрытых переговорах, говоря: "Нет, я не собираюсь нападать". Это было за считанные дни до полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому чем больше этих опровержений и рассказов о том, как никто не собирается нападать, тем больше нужно быть бдительными и внимательными", — напомнил он.

По его мнению, европейским партнерам необходимо реагировать на подобные инциденты с учётом общей ситуации с безопасностью, а не рассматривать каждый случай в отрыве от общего контекста.

Новини.LIVE писали, что Георгий Тихий также заявлял на этом же брифинге о сбивании ракет РФ другими государствами. Он подчеркнул — Украина выступает за использование систем ПВО соседних стран для уничтожения российских воздушных целей еще на подходе к их воздушному пространству.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь МИД также заявил, что украинская сторона не сомневается в российском происхождении ударов по судам в болгарской экономической зоне Черного моря. Киев официально заверил, что силы Украины не проводили операций в этой части акватории.