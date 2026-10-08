Соседние страны могут сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление МИД

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: УНИАН

Украина полностью поддерживает идею привлечения средств противовоздушной обороны соседних государств для перехвата российских воздушных целей на подступах к их границам. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя соответствующие инициативы главы польской дипломатии Радослава Сикорского, отметил, что такой шаг отвечал бы интересам обеих сторон. По его словам, уничтожение вражеского вооружения гарантировало бы безопасность как прилегающих украинских территорий, так и воздушного пространства самих партнеров.

Об этом Георгий Тихий заявил на брифинге, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украина призывает союзников помогать в сбивании российских дронов и ракет

Дипломат подчеркнул, что сбивание целей еще до их вторжения в чужое воздушное пространство является рациональным механизмом самозащиты европейских государств, а не просто актом благотворительности.

Также Георгий Тихий опроверг опасения союзников относительно возможной эскалации или изменения статуса тех стран, которые осмелятся применить свое оружие против российских ракет.

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"Ни о каком втягивании в войну или участии в войне здесь не идет речи, потому что по всем нормам международного права, по всем толкованиям международного права, если Украина, скажем, сбивает ракету или какой-то боеприпас, летящий в небе, это никоим образом не делает её частью войны", — пояснил Георгий Тихий.

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В качестве успешного и легитимного прецедента пресс-секретарь МИД привёл недавние события на Ближнем Востоке. Тогда целая коалиция стран помогала сбивать дроны и ракеты, направленные на территорию Израиля. Чиновник подчеркнул, что такие действия квалифицировались исключительно как гуманитарная акция по защите гражданского населения и противодействию террору. В результате ни одно из государств-участников коалиции не приобрело статус стороны вооруженного конфликта.

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В то же время Тихий отметил, что украинская сторона осознает политические процедуры и структурные препятствия на пути к реализации этого замысла. Ни Польша, ни какая-либо другая европейская страна, граничащая с Украиной, не может принять единоличное решение о применении своих зенитных комплексов против российских целей. Поскольку эти государства интегрированы в систему коллективной безопасности и являются членами Североатлантического альянса, подобные шаги требуют согласия и консультаций внутри блока.

Георгий Тихий подчеркнул, что Киев считает такое решение крайне полезным и своевременным для самих партнеров. По словам дипломата, переговорный процесс с союзниками о расширении работы их ПВО не прекращался.

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«Поэтому мы подтверждаем со своей стороны, что эта дискуссия продолжается, она для нас не закрыта, мы не отстранены в сторону. Сейчас, пожалуй, нужно перейти на новый этап обсуждения этой темы», — подытожил представитель Министерства иностранных дел.

Новини.LIVE сообщали, что НАТО в срочном порядке расширяет обмен разведданными из-за серии диверсий и подозрительных инцидентов по всей Европе. Несмотря на предупреждения датской разведки о подготовке новых вражеских атак, командование Альянса публично предупредило Кремль не испытывать на прочность коллективную оборону блока.

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В то же время внутри самого Альянса признают критическую уязвимость перед массированными воздушными ударами. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что большинство европейских армий не способны самостоятельно отразить ракетные залпы РФ, поскольку Европа безнадежно отстает от темпов развития дронов и методов воздушной войны, которые формируются на украинском фронте, а действующие оборонные планы рискуют устареть уже к середине 2027 года.

В ночь на 15 сентября истребители союзников впервые сбили вражеский беспилотник над территорией Литвы, куда аппарат залетел из воздушного пространства Беларуси, что вынудило местные власти экстренно рассылать оповещения гражданам.