Сусідні країни можуть збивати ракети РФ над Україною: заява МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: УНІАН

Україна повністю підтримує ідею залучення протиповітряної оборони сусідніх держав для перехоплення російських повітряних цілей на підступах до їхніх кордонів. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи відповідні ініціативи очільника польської дипломатії Радослава Сікорського, зазначив, що такий крок відповідав би інтересам обох сторін. За його словами, знищення ворожого озброєння гарантувало б безпеку як прилеглих українських територій, так і повітряного простору самих партнерів.

Про це Георгій Тихий заявив на брифінгу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна закликає союзників допомагати зі збиттям російських дронів та ракет

Дипломат наголосив, що збиття цілей ще до їхнього входження в чужий повітряний простір є раціональним механізмом самозахисту європейських держав, а не просто актом благодійності.

Також Георгій Тихий спростував побоювання союзників щодо можливої ескалації чи зміни статусу тих країн, які наважаться застосувати свою зброю проти російських ракет.

"Про жодне втягування в війну чи участь в війні тут не йдеться, тому що за всіма нормами міжнародного права, за всіма трактуваннями міжнародного права, якщо Україна, певно, пропускає ракету чи якийсь боєприпас по шматку заліза, який летить в небі, ніяким чином це не робить її частиною війни", — пояснив Георгій Тихий.

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Як успішний та легітимний прецедент речник МЗС навів нещодавні події на Близькому Сході. Тоді ціла коаліція країн допомагала збивати дрони та ракети, спрямовані на територію Ізраїлю. Урядовець підкреслив, що такі дії кваліфікувалися виключно як гуманітарна акція для захисту цивільного населення та протидії терору. Унаслідок цього жодна з держав-учасниць коаліції не набула статусу сторони збройного конфлікту.

Водночас Тихий зауважив, що українська сторона усвідомлює політичні процедури та структурні перепони на шляху до реалізації цього задуму. Ні Польща, ні будь-яка інша європейська країна, що межує з Україною, не може ухвалити одноосібне рішення про роботу своїх зенітних комплексів по російських цілях. Оскільки ці держави інтегровані в систему колективної безпеки та є членами Північноатлантичного альянсу, подібні кроки вимагають згоди та консультацій усередині блоку.

Георгій Тихий підкреслив, що Київ вважає таке рішення вкрай корисним і своєчасним для самих партнерів. За словами дипломата, переговорний процес із союзниками щодо розширення роботи їхньої ППО не зупинявся.

"Тому, і підтверджуємо зі свого боку, що ця дискусія триває, до нас не закрита, ми не вкладені в бік. Зараз, мабуть, треба зайти на новий етап обговорення цієї теми", — підсумував представник Міністерства закордонних справ.

Новини.LIVE повідомляли, що НАТО терміново розширює обмін розвідданими через серію диверсій і підозрілих інцидентів по всій Європі. Попри застереження данської розвідки щодо підготовки нових ворожих атак, командування Альянсу публічно попередило Кремль не випробовувати на міцність колективну оборону блоку.

Водночас усередині самого Альянсу визнають критичну вразливість перед масованими повітряними ударами. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що більшість європейських армій не здатні самостійно відбити ракетні залпи РФ, оскільки Європа безнадійно відстає від темпів еволюції дронів та методів повітряної війни, які формуються на українському фронті, а чинні оборонні плани ризикують застаріти вже до середини 2027 року.

У ніч проти 15 вересня винищувачі союзників уперше збили ворожий безпілотник над територією Литви, куди апарат залетів із повітряного простору Білорусі, змусивши місцеву владу екстрено розсилати сповіщення громадянам.