НАТО посилює обмін розвідданими через гібридні загрози Росії

Алексус Гринкевич. Фото: flickr

Північноатлантичний альянс розширює розвідувальну співпрацю через хвилю підозрілих інцидентів у Європі. Попри попередження розвідки Данії про можливі атаки РФ, командування НАТО має всі інструменти для стримування агресора та попереджає Кремль не випробовувати захист найпотужнішого блоку.

Зокрема таку заяву зробив головнокомандувач сил Альянсу в Європі Генерал Алексус Гринкевич в коментарі Reuters, передає Новини.LIVE.

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Відповідь НАТО на гібридні загрози та диверсії Росії

Йдеться про запуск російським військовим судном сигнальних ракет у напрямку гелікоптера збройних сил Данії, а також про спробу атаки невідомого безпілотника на німецький аеропорт Лейпциг/Галле.

Оцінюючи ці події, командувач визнав: "Це викликає занепокоєння. Але ми повинні бути спокійними та впевненими, що ми як альянс, найпотужніший альянс в історії, маємо необхідні інструменти та механізми для управління ризиками тут", — зазначив генерал.

Попередження данської розвідки

Відповідаючи на питання про ймовірність прямого удару РФ по землях НАТО, Алексус Грінкевич назвав такий розвиток подій малоймовірним, але додав, що його не можна виключати. Зі свого боку, офіційна Москва продовжує систематично відкидати будь-які звинувачення у плануванні конфронтації з блоком, організації підривної діяльності чи веденні гібридної війни.

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Під час розмови журналісти згадали інформацію від обізнаних джерел про те, що Володимир Путін може спробувати використати гіпотетичне ослаблення Альянсу. Йшлося про те, що через бойові дії проти Ірану Сполучені Штати нібито витратили значну частину світового запасу власних далекобійних високоточних ракет.

Американський воєначальник категорично спростував ці припущення, гарантувавши здатність НАТО захистити кожен сантиметр своєї території.

"Абсолютно ні. Краще б йому не пробувати цього під моїм керівництвом. Якщо ми вирушимо з тієї фази, на якій ми знаходимося, і почнемо бачити нові загрози, я впевнений, що тепер маю необхідні повноваження, щоб вжити заходів для стримування будь-якої агресії проти альянсу", — підкреслив генерал.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія може погрожувати вторгненням до Польщі та країн Балтії виключно для шантажу Заходу. Як пояснив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, кремлівські погрози спрямовані на те, щоб змусити західних партнерів тиснути на Київ задля територіальних поступок.

Водночас європейські спецслужби попереджають, що Москва здатна перевірити блок на міцність уже протягом найближчих місяців, включно з прямим вторгненням на територію Альянсу. Литва вслід за Польщею підтвердила розвіддані про підготовку гібридних атак РФ, зокрема провокацій ракетами та дронами проти країн, які підтримують Україну.

На тлі цих загроз НАТО вперше розсекретило базові стандарти стійкості на випадок війни. Країни блоку мають бути готовими до масштабної евакуації цивільних, масових жертв, енергетичного блекауту, відключень води та потужних кібератак. При цьому генсек Альянсу Марк Рютте наголосив, що точні червоні лінії для запуску 5-ї статті про колективну оборону тримають у таємниці, аби не давати ворогу підказок для маневру.

Попри плани, реальна готовність Європи до повітряного удару РФ залишається під питанням. Більшість держав блоку не здатні самостійно відбити масований ракетний напад. Так президент Латвії Едгарс Рінкевичс прямо визнав, що союзники критично відстають від темпів розвитку дронових технологій на українському фронті, тож нинішні оборонні програми застаріють уже до літа 2027 року.