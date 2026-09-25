НАТО активизирует обмен разведданными в связи с гибридными угрозами со стороны России

Алексус Гринкевич. Фото: flickr

Североатлантический альянс расширяет сотрудничество в области разведки на фоне волны подозрительных инцидентов в Европе. Несмотря на предупреждения датской разведки о возможных атаках со стороны РФ, командование НАТО располагает всеми инструментами для сдерживания агрессора и предупреждает Кремль не испытывать оборону самого мощного блока.

В частности, с таким заявлением выступил главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич в комментарии Reuters, передает Новини.LIVE.

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Ответ НАТО на гибридные угрозы и диверсии России

Речь идет о запуске российским военным судном сигнальных ракет в направлении вертолета вооруженных сил Дании, а также о попытке атаки неизвестного беспилотника на немецкий аэропорт Лейпциг/Галле.

Оценивая эти события, командующий признал: "Это вызывает беспокойство. Но мы должны сохранять спокойствие и быть уверены, что мы, как альянс — самый мощный альянс в истории, — располагаем необходимыми инструментами и механизмами для управления рисками в данной ситуации", — отметил генерал.

Предупреждение датской разведки

Отвечая на вопрос о вероятности прямого удара РФ по территориям НАТО, Алексус Гринкевич назвал такое развитие событий маловероятным, но добавил, что его нельзя исключать. Со своей стороны, официальная Москва продолжает систематически отвергать любые обвинения в планировании конфронтации с блоком, организации подрывной деятельности или ведении гибридной войны.

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В ходе беседы журналисты упомянули информацию из осведомлённых источников о том, что Владимир Путин может попытаться воспользоваться гипотетическим ослаблением Альянса. Речь шла о том, что из-за боевых действий против Ирана Соединенные Штаты якобы израсходовали значительную часть мирового запаса собственных дальнобойных высокоточных ракет.

Американский военачальник категорически опроверг эти предположения, заверив в способности НАТО защитить каждый сантиметр своей территории.

"Абсолютно нет. Лучше бы ему не пытаться этого под моим руководством. Если мы выйдем из той фазы, в которой находимся, и начнем сталкиваться с новыми угрозами, я уверен, что теперь обладаю необходимыми полномочиями, чтобы принять меры по сдерживанию любой агрессии против альянса", — подчеркнул генерал.

Новини.LIVE сообщали, что Россия может угрожать вторжением в Польшу и страны Балтии исключительно для шантажа Запада. Как пояснил военный аналитик Дмитрий Снегирев, кремлевские угрозы направлены на то, чтобы заставить западных партнеров оказывать давление на Киев с целью получения территориальных уступок.

В то же время европейские спецслужбы предупреждают, что Москва способна проверить блок на прочность уже в ближайшие месяцы, в том числе путем прямого вторжения на территорию Альянса. Литва вслед за Польшей подтвердила разведданные о подготовке гибридных атак РФ, в частности провокаций с использованием ракет и дронов против стран, поддерживающих Украину.

На фоне этих угроз НАТО впервые рассекретило базовые стандарты устойчивости на случай войны. Страны блока должны быть готовы к масштабной эвакуации гражданского населения, массовым жертвам, энергетическому блэкауту, отключениям воды и мощным кибератакам. При этом генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подчеркнул, что точные "красные линии" для запуска 5-й статьи о коллективной обороне держатся в секрете, чтобы не давать врагу подсказок для маневра.

Несмотря на планы, реальная готовность Европы к воздушному удару со стороны РФ остается под вопросом. Большинство государств блока не способны самостоятельно отразить массированное ракетное нападение. Так, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо признал, что союзники критически отстают от темпов развития дронных технологий на украинском фронте, поэтому нынешние оборонные программы устареют уже к лету 2027 года.