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Головна Новини дня Рютте: НАТО не розкриватиме умови активації статті 5

Рютте: НАТО не розкриватиме умови активації статті 5

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23 вересня 2026 17:06
Рютте: НАТО готове до симетричних та асиметричних заходів
Марк Рютте. Фото: AFP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс навмисно не розкриває точні умови, за яких може бути активована стаття 5 про взаємну допомогу. За його словами, це потрібно, щоб не надавати супротивникам додаткової інформації.

Про це стало відомо з трансляції виступу Марка Рютте, передає Новини.LIVE.

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Чому НАТО не розкриває точні умови активації статті 5

"Ми ніколи не скажемо точно, коли саме активується стаття про взаємну допомогу Уставу НАТО, адже ми не хочемо давати нашим супротивникам зайву інформацію", — заявив генсек Альянсу.

Водночас Рютте зазначив, що НАТО має необхідні варіанти реагування на гібридні загрози. Частина з них, за його словами, не буде публічною.

"Наші дії не завжди будуть дзеркальними; ми можемо вдаватися як до симетричних, так і до асиметричних заходів, тому мусимо діяти дуже виважено", — наголосив Рютте.

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Як повідомляли Новини.LIVE, НАТО вперше публічно оприлюднило базові вимоги до стійкості країн Альянсу на випадок криз, конфліктів і масштабних атак. Документ передбачає готовність держав до евакуації населення, масових жертв, перебоїв із постачанням води та енергії, кібератак і одночасного переміщення цивільних та військових.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що за минулий рік країни-союзниці спрямували понад 10 мільярдів доларів на ініціативу PURL та закупівлю американського озброєння для України. За його словами, допомога надходить без перебоїв, а союзники мають діяти максимально швидко.

НАТО Марк Рютте безпека Альянс дипломатія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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