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Главная Новости дня Рютте: НАТО не будет раскрывать условия активации статьи 5

Рютте: НАТО не будет раскрывать условия активации статьи 5

Ua ru
23 сентября 2026 17:06
Рютте: НАТО готово к симметричным и асимметричным мерам
Марк Рютте. Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс намеренно не раскрывает точные условия, при которых может быть активирована статья 5 о взаимной помощи. По его словам, это необходимо, чтобы не предоставлять противникам дополнительную информацию.

Об этом стало известно из трансляции выступления Марка Рютте, передает Новини.LIVE.

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Почему НАТО не раскрывает точные условия активации статьи 5

"Мы никогда не скажем точно, когда именно будет активирована статья об взаимной помощи Устава НАТО, ведь мы не хотим давать нашим противникам лишнюю информацию", — заявил генсек Альянса.

В то же время Рютте отметил, что у НАТО есть необходимые варианты реагирования на гибридные угрозы. Часть из них, по его словам, не будет обнародована.

"Наши действия не всегда будут зеркальными; мы можем прибегать как к симметричным, так и к асимметричным мерам, поэтому должны действовать очень взвешенно", — подчеркнул Рютте.

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Как сообщали Новини.LIVE, НАТО впервые публично обнародовало базовые требования к устойчивости стран Альянса на случай кризисов, конфликтов и масштабных атак. Документ предусматривает готовность государств к эвакуации населения, массовым жертвам, перебоям с поставками воды и энергии, кибератакам и одновременному перемещению гражданских и военных.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за прошлый год страны-союзники направили более 10 миллиардов долларов на инициативу PURL и закупку американского вооружения для Украины. По его словам, помощь поступает бесперебойно, а союзники должны действовать максимально быстро.

НАТО Марк Рютте безопасность Альянс дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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