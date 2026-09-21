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Главная Новости дня НАТО впервые обнародовало новые требования к гражданской готовности стран Альянса

НАТО впервые обнародовало новые требования к гражданской готовности стран Альянса

Ua ru
21 сентября 2026 21:56
НАТО впервые обнародовало новые требования к гражданской готовности Альянса
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО впервые публично обнародовало базовые требования к устойчивости стран Альянса на случай кризисов, конфликтов и масштабных атак. Документ предусматривает готовность государств к эвакуации населения, массовым жертвам, перебоям с водо- и энергоснабжением, кибератакам и одновременной эвакуации гражданского и военного населения.

Об этом говорится на сайте НАТО, сообщает Новини.LIVE.

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К чему должны быть готовы страны НАТО

В документе НАТО определены семь базовых требований к национальной устойчивости. Они охватывают как работу государственных органов, так и функционирование критической инфраструктуры и гражданских служб.

В частности, страны Альянса должны обеспечить:

  • непрерывность работы правительства и критически важных государственных служб, в частности наличие защищенных кризисных центров и резервных механизмов управления;
  • устойчивое энергоснабжение и планы восстановления в случае повреждения инфраструктуры;
  • контролируемое и неконтролируемое перемещение людей, включая массовый приток населения и эвакуацию гражданских лиц из зон кризисов и конфликтов;
  • стабильное обеспечение продовольствием и водой даже во время длительных кризисов;
  • готовность к массовым жертвам и масштабным медицинским кризисам, в частности достаточные запасы медикаментов, медицинского оборудования, крови и её компонентов;
  • устойчивая гражданская связь, которая должна оставаться доступной во время кризисов и конфликтов;
  • надежную транспортную систему, способную обеспечивать одновременное передвижение гражданского населения и вооруженных сил, а также быстрое пересечение границ войсками НАТО в случае необходимости.

НАТО учитывает масштабные атаки и кибератаки

В пересмотренных требованиях Альянс отдельно учел риски физических атак на гражданское население и критическую инфраструктуру, диверсий, кибератак, сбоев в цепочках поставок и других кризисов, которые могут иметь каскадный эффект.

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НАТО подчеркивает, что устойчивость означает способность государства подготовиться к кризисам, противостоять им, реагировать на них и быстро восстанавливаться после потрясений. Гражданская готовность при этом выполняет три основные функции: обеспечение непрерывности работы правительства, критически важных услуг для населения и гражданской поддержки военных операций.

Документ также предусматривает более тесное сотрудничество государственных органов с частным сектором. Речь идет о подготовке операторов энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других критически важных сфер к работе во время кризисов и конфликтов.

НАТО впервые обнародовало свои требования

17 сентября 2026 года НАТО сообщило, что впервые обнародовало свои Baseline Requirements for Resilience — базовые требования к устойчивости. Ранее они использовались для оценки и повышения готовности стран Альянса, однако теперь документ доступен широкой общественности.

В НАТО отметили, что решение обнародовать требования должно помочь сформировать общее понимание подходов к устойчивости и расширить круг участников соответствующих мероприятий.

В ходе встречи представителей НАТО с представителями водного, энергетического и коммуникационного секторов также обсуждали,как обеспечивать бесперебойную работу критически важных служб во время кризисов и конфликтов. Украинские представители отдельно поделились опытом поддержания работы критически важных служб в условиях длительных атак.

Ранее Новини.LIVE сообщал , что в европейской разведке допускают попытку России испытать НАТО уже в ближайшие месяцы. В частности, глава чешской службы безопасности Михал Куделка не исключил ограниченного вторжения РФ на территорию страны НАТО, граничащей с Россией.

Также Новини.LIVE писал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о недостаточной готовности большинства стран НАТО к возможной ракетной атаке со стороны России. По его словам, нынешних возможностей противовоздушной и противоракетной обороны может оказаться недостаточно даже для отражения удара несколькими российскими ракетами.

НАТО документы требования кризис Альянс
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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