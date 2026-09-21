НАТО вперше оприлюднило нові вимоги до цивільної готовності Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО вперше публічно оприлюднило базові вимоги до стійкості країн Альянсу на випадок криз, конфліктів і масштабних атак. Документ передбачає готовність держав до евакуації населення, масових жертв, перебоїв із постачанням води та енергії, кібератак і одночасного переміщення цивільних та військових.

Про це йдеться на сайті НАТО, інформує Новини.LIVE.

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До чого мають бути готові країни НАТО

У документі НАТО визначено сім базових вимог до національної стійкості. Вони охоплюють як роботу державних органів, так і функціонування критичної інфраструктури та цивільних служб.

Зокрема, країни Альянсу мають забезпечити:

безперервність роботи уряду та критично важливих державних служб , зокрема наявність захищених кризових центрів і резервних механізмів управління;

, зокрема наявність захищених кризових центрів і резервних механізмів управління; стійке енергопостачання та плани відновлення у разі пошкодження інфраструктури;

у разі пошкодження інфраструктури; контрольоване та неконтрольоване переміщення людей, включно з масовим припливом населення та евакуацією цивільних із районів криз і конфліктів;

включно з масовим припливом населення та евакуацією цивільних із районів криз і конфліктів; стабільне забезпечення продовольством і водою навіть під час тривалих криз;

навіть під час тривалих криз; готовність до масових жертв і масштабних медичних криз , зокрема достатні запаси медикаментів, медичного обладнання, крові та її компонентів;

, зокрема достатні запаси медикаментів, медичного обладнання, крові та її компонентів; стійкий цивільний зв’язок , який має залишатися доступним під час криз і конфліктів;

, який має залишатися доступним під час криз і конфліктів; стійку транспортну систему, здатну забезпечувати одночасний рух цивільного населення та військових сил, а також швидкий перетин кордонів військами НАТО за потреби.

НАТО враховує масштабні атаки та кібератаки

У переглянутих вимогах Альянс окремо врахував ризики фізичних атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру, диверсій, кібератак, перебоїв у ланцюгах постачання та інших криз, які можуть мати каскадний ефект.

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НАТО наголошує, що стійкість означає здатність держави підготуватися до криз, протистояти їм, реагувати на них і швидко відновлюватися після потрясінь. Цивільна готовність при цьому має три основні функції: забезпечення безперервності роботи уряду, критично важливих послуг для населення та цивільної підтримки військових операцій.

Документ також передбачає тіснішу співпрацю державних органів із приватним сектором. Йдеться про підготовку операторів енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших критично важливих сфер до роботи під час криз і конфліктів.

НАТО вперше зробило вимоги публічними

17 вересня 2026 року НАТО повідомило, що вперше оприлюднило свої Baseline Requirements for Resilience — базові вимоги до стійкості. Раніше вони використовувалися для оцінки та посилення готовності країн Альянсу, однак тепер документ доступний широкій громадськості.

У НАТО зазначили, що рішення зробити вимоги публічними має допомогти сформувати спільне розуміння підходів до стійкості та розширити коло учасників відповідних заходів.

Під час зустрічі представників НАТО з представниками водного, енергетичного та комунікаційного секторів також обговорювали, як забезпечувати безперервну роботу критичних послуг під час криз і конфліктів. Українські представники окремо поділилися досвідом підтримання роботи критичних служб в умовах тривалих атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у європейській розвідці допускають спробу Росії випробувати НАТО вже найближчими місяцями. Зокрема, глава чеської служби безпеки Міхал Куделка не виключив обмеженого вторгнення РФ на територію країни НАТО, яка межує з Росією.

Також Новини.LIVE писав, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про недостатню готовність більшості країн НАТО до можливої ракетної атаки Росії. За його словами, нинішніх можливостей протиповітряної та протиракетної оборони може бути недостатньо навіть для відбиття удару кількома російськими ракетами.