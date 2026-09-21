Європа очікує вторгнення Росії на територію країн НАТО

Армія РФ. Фото: російські ЗМІ

Представники розвідувальних служб у Європі припускають, що Росія вже зовсім скоро може випробувати НАТО, причому вже протягом «місяців, а не років». При цьому один із керівників вважає, що можливе вторгнення на територію країн НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

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Що сказали в Європі про можливі наміри РФ

Як пише видання, в інтерв’ю, взятих минулого тижня в різних місцях, три європейські керівники розвідувальних служб обговорили свої погляди на потенційну загрозу з боку Москви.

Зокрема, голова служби безпеки Чехії Міхал Куделка заявив, що Росія може посилити провокації за допомогою дронів, а крім того, у плани Кремля може входити невелике вторгнення на територію НАТО, яка межує з РФ.

"Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу", — сказав Куделка.

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Він вважає, що цей сценарій може розгортатися протягом «місяців, а не років», але додав, що «багато хто робить усе можливе, щоб цього не сталося».

"Ми не бачимо ознак неминучої атаки", — сказав Нормундс Межвієц, керівник служби державної безпеки Латвії.

Він визнав, що є ознаки того, що Москва готується до більш рішучих дій у Європі, але зазначив, що незрозуміло, чи є ці плани частиною стратегії дестабілізації.

"Залишається відкритим питання, чи є у них конкретні плани, чи це лише частина їхніх загальних спроб посіяти страх і невпевненість у західному суспільстві", — додав Межвієц.

Голова військової розвідки та служби безпеки Швеції Томас Нільсон сказав виданню, що не бачить ознак того, що Росія серйозно розглядає реальні переговори щодо завершення війни в Україні.

"На мою думку, вони все ще вважають, що можуть досягти своїх стратегічних цілей, тому вони просто розігрують театральну сцену переговорів", — повідомив він.

Усі три керівники розвідувальних служб заявили, що, хай там що, російська кампанія саботажу в Європі, ймовірно, посилиться в найближчі місяці. Зокрема, Нільсон назвав "переломним моментом" недавній інцидент із озброєним дроном в аеропорту Лейпцига, який влада Німеччини приписала російській розвідці.

Як повідомляли Новини.LIVE, Литва стала другою країною ЄС після Польщі, яка підтвердила розвіддані про можливі гібридні атаки Росії на країни НАТО. Зокрема, йдеться про потенційні провокації із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну.

Також ми писали, що, за словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, більшість країн НАТО на даний момент не зможуть відбити ракетну атаку Росії, якщо така трапиться.