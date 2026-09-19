Дрони, ракети та провокації: у Литві попередили про плани Москви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Фото: Reuters

Литва стала другою країною Європейського Союзу після Польщі, яка підтвердила розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії на країни НАТО. Йдеться, зокрема, про потенційні провокації із застосуванням безпілотників і ракет проти держав, які підтримують Україну.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Delfi.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Литва має дані про можливі атаки Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що офіційний Вільнюс володіє тими самими розвідданими, про які раніше говорив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Литовський міністр також обговорював цю інформацію з керівництвом НАТО та командувачами збройних сил європейських країн.

"Хочу всіх запевнити, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та держави, які розмістили тут свої сили", — заявив Будріс.

За словами міністра, серед можливих сценаріїв розглядається проведення Росією операції "під чужим прапором". Публічні попередження союзників він назвав частиною скоординованих дій, покликаних дати Москві зрозуміти, що можливі провокації не залишаться без відповіді.

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"Та сама інформація є у Литви. Ми говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку Росії", — наголосив глава литовського МЗС.

Польща та Литва вважають, що серед можливих сценаріїв є гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну. Одним із завдань таких дій може бути спроба підірвати єдність НАТО та поставити під сумнів практичне застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Будріс наголосив, що публічність таких попереджень має стримувальну мету, оскільки Росія не повинна розраховувати на те, що потенційна операція не спричинить колективної реакції союзників.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про падіння російського ударного дрона неподалік українсько-польського кордону. За словами Дональда Туска, безпілотник, ймовірно, атакував АЗС біля пункту пропуску "Дорогуськ". Польща через загрозу підіймала в повітря винищувачі.

Також Новини.LIVE писав про підготовку Польщі до можливих російських атак на прикордонні пункти пропуску. Туск заявив, що Варшава отримала від ЦРУ аналітичний звіт щодо потенційних дій РФ у найближчі місяці.