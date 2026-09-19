Дроны, ракеты и провокации: в Литве предупредили о планах Москвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: Reuters

Литва стала второй страной Европейского Союза после Польши, которая подтвердила разведывательную информацию о возможных гибридных атаках России на страны НАТО. Речь идет, в частности, о потенциальных провокациях с применением беспилотников и ракет против государств, которые поддерживают Украину.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Delfi.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Литва располагает данными о возможных атаках России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что официальный Вильнюс располагает теми же разведданными, о которых ранее говорил премьер-министр Польши Дональд Туск. Литовский министр также обсуждал эту информацию с руководством НАТО и командующими вооруженными силами европейских стран.

"Хочу всех заверить, что Литва располагает той же разведывательной информацией, что и другие страны региона и государства, разместившие здесь свои силы", — заявил Будрис.

По словам министра, среди возможных сценариев рассматривается проведение Россией операции "под чужим флагом". Публичные предупреждения союзников он назвал частью скоординированных действий, призванных дать Москве понять, что возможные провокации не останутся без ответа.

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"Та же информация есть у Литвы. Мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны России", — подчеркнул глава литовского МИД.

Польша и Литва считают, что среди возможных сценариев есть гибридные удары дронами и ракетами по странам, которые поддерживают Украину. Одной из задач таких действий может быть попытка подорвать единство НАТО и поставить под сомнение практическое применение статьи 5 Североатлантического договора.

Будрис подчеркнул, что публичность таких предупреждений имеет сдерживающую цель, поскольку Россия не должна рассчитывать на то, что потенциальная операция не вызовет коллективной реакции союзников.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о падении российского ударного дрона неподалеку от украинско-польской границы. По словам Дональда Туска, беспилотник, вероятно, атаковал АЗС возле пункта пропуска "Дорохуск". Польша из-за угрозы поднимала в воздух истребители.

Также Новини.LIVE писал о подготовке Польши к возможным российским атакам на пограничные пункты пропуска. Туск заявил, что Варшава получила от ЦРУ аналитический отчет о потенциальных действиях РФ в ближайшие месяцы.