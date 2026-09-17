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Туск: російський дрон впав біля польського кордону

Ua ru
17 вересня 2026 14:57
Російський дрон упав біля кордону України та Польщі: Туск повідомив про вибух
Російський дрон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск повідомив, що у четвер, 17 вересня, російський ударний безпілотник впав неподалік кордону України з Польщею у Волинській області. Дрон розбився неподалік пункту пропуску "Дорогуськ".

Про це повідомляє RMF FM, передає Новини.LIVE.

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Російський дрон впав неподалік польського кордону

Туск заявив, що російський дрон, ймовірно, атакував АЗС. За його словами, лунав потужний вибух.

"Я отримав чергове повідомлення: російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Пролунав дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Це 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", — сказав премʼєр.

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Речник Оперативного командування ЗС Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що приблизно за 4 км від кордону Польщі з Україною, ймовірно, впав або був збитий безпілотник. За попередньою інформацією, дрон був реактивним. Польща підіймала винищувачі.

"Ми ще перевіряємо записи наших систем, але маємо перші ознаки того, що (дрон — ред.) найімовірніше влучив у ціль або був збитий за 4 км за кордоном, на українській стороні", — каже Горишевський.

Як писали Новини.LIVE, 16 вересня у Польщі призупиняли роботу аеропортів Любліна та Жешува через наближення російських дронів до кордону. В небо підіймали авіацію.

Крім того, Польща розпочала посилення безпеки на пунктах пропуску через українсько-польський кордон. Також країна модернізує об’єкти інфраструктури, необхідні для роботи Прикордонної служби. 

Польща війна кордон АЗС дрони Росія Дональд Туск
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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