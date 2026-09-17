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Туск: российский дрон упал возле польской границы

Ua ru
17 сентября 2026 14:57
Российский дрон упал у границы Украины и Польши: Туск сообщил о взрыве
Российский дрон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в четверг, 17 сентября, российский ударный дрон упал недалеко от границы Украины с Польшей в Волынской области. Дрон разбился недалеко от пункта пропуска "Дорогуск".

Об этом сообщает RMF FM, передает Новини.LIVE.

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Российский дрон упал недалеко от польской границы

Туск заявил, что российский дрон, вероятно, атаковал АЗС. По его словам, раздался мощный взрыв.

"Я получил очередное сообщение: российское нападение на западную часть Украины завершилось. Очень близко к польской границе, недалеко от Дорогуска, снова, вероятно, была атакована АЗС. Раздался очень мощный взрыв. Наши самолеты поднялись в воздух. 17 сентября — исключительный день, в том числе с точки зрения сегодняшней безопасности", — сказал премьер.

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Пресс-секретарь Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горишевский заявил, что примерно в 4 км от границы Польши с Украиной, вероятно, упал или был сбит беспилотник. По предварительной информации, дрон был реактивным. Польша подняла истребители.

"Мы еще проверяем записи наших систем, но у нас есть первые признаки того, что (дрон — ред.) скорее всего поразил цель или был сбит в 4 км за границей, на украинской стороне", — говорит Горишевский.

Как писали Новини.LIVE, 16 сентября в Польше приостановили работу аэропортов Люблина и Жешува из-за приближения российских дронов к границе. В небо поднимали авиацию.

Кроме того, Польша приступила к усилению безопасности на пунктах пропуска через украинско-польскую границу. Также страна модернизирует объекты инфраструктуры, необходимые для работы Пограничной службы.

Польша война граница АЗС дроны Россия Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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