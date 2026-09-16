16 сентября Польша закрыла аэропорты Жешува и Люблина из-за дронов РФ

Истребитель F-16 польских ВВС. Фото: REUTERS/Кацпер Пемпель

В связи с приближением российских ударных беспилотников к украинско-польской границе утром 16 сентября Польша приостановила работу аэропортов Люблина и Жешува. Оперативное командование Вооруженных сил страны подняло в небо военную авиацию. В ряде приграничных воеводств прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщили в пресс-службе польского государственного центра безопасности, передает Новини.LIVE.

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Польша подняла авиацию из-за приближения российских дронов

Около 08:00 16 сентября Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о переводе своих наземных систем защиты в состояние повышенной готовности и поднятии в воздух польской авиации. Причиной такого шага стала группа российских ударных дронов на территории соседних украинских областей.

‼️Внимание! Оповещение RCB‼️



«ВНИМАНИЕ! Воздушная атака на Украину завершилась. Угрозы на территории Польши нет».



Оповещение RCB было разослано адресатам в Люблинской и Подкарпатской областях. https://t.co/cAgu3NVwza pic.twitter.com/kqnDj53Jwg — Правительственный центр безопасности (@RCB_RP) 16 сентября 2026

Почти сразу после восьми утра меры безопасности пришлось усилить. В части Люблинского и Подкарпатского воеводств включили сигнал воздушной тревоги. Сирены, в частности, звучали в приграничных городах Пшемысль, Люблин и Жешув.

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Параллельно польские власти приняли решение приостановить работу международных аэропортов в Жешуве и Люблине до стабилизации воздушной обстановки.

Новини.LIVE сообщали, что Польша приступила к экстренному усилению защиты пунктов пропуска на границе с Украиной и модернизации объектов своей Пограничной службы. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объяснил эти шаги ростом прямых угроз европейской безопасности из-за агрессивных действий России.

Обеспокоенность Варшавы усилилась после того, как польские военные выловили из Балтийского моря вблизи Русинова дрон, предварительно идентифицированный как российский военный беспилотник. Заместитель главы оборонного ведомства Цезарий Томчик уже констатировал новую волну гибридной угрозы для страны.

Среди последних инцидентов, в частности, произошел ночной удар по Волыни 15 сентября, где российские силы атаковали локомотив Укрзализныци недалеко от границы. Тепловоз стоял на отстое без вагонов и загорелся, однако спасатели оперативно потушили пламя к утру.