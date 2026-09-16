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Головна Новини дня У Польщі лунала тривога: закрито аеропорти Любліна та Жешува

У Польщі лунала тривога: закрито аеропорти Любліна та Жешува

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16 вересня 2026 09:42
Польща закрила аеропорти Жешува і Любліна через дрони РФ 16 вересня
Винищувач F-16 польських ВПС. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Через наближення російських ударних безпілотників до українсько-польського кордону вранці, 16 вересня, Польща призупинила роботу аеропортів Любліна та Жешува. Оперативне командування Збройних сил країни підняло в небо військову авіацію. В низці прикордонних воєводств лунала повітряна тривога.

Про це повідомили в пресслужбі польського держцентру безпеки, передає Новини.LIVE.

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Польща підняла авіацію через наближення російських дронів

Близько о 08:00, 16 вересня, Оперативне командування Збройних сил Польщі сповістило про переведення своїх наземних систем захисту у стан підвищеної готовності та підняття в повітря польської авіації. Причиною такого кроку стала група російських ударних дронів на території сусідніх українських областей.

Майже одразу після восьмої ранку заходи безпеки довелося посилити. У частині Люблінського та Підкарпатського воєводств увімкнули сигнал повітряної тривоги. Сирени, зокрема, лунали у прикордонних містах Пшемисль, Люблін та Жешув.

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Паралельно польська влада ухвалила рішення призупинити функціонування міжнародних аеропортів у Жешуві та Любліні, очікуючи на стабілізацію повітряної обстановки.

Новини.LIVE інформували, що Польща розпочала екстрене посилення захисту пунктів пропуску на кордоні з Україною та модернізацію об'єктів своєї Прикордонної служби. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш пояснив ці кроки зростанням прямих загроз для європейської безпеки через агресивні дії Росії.

Занепокоєння Варшави посилилося після того, як польські військові виловили з Балтійського моря поблизу Русінова дрон, попередньо ідентифікований як російський військовий безпілотник. Заступник глави оборонного відомства Цезарій Томчик уже констатував нову хвилю гібридної небезпеки для країни.  

Серед останніх інцидентів, зокрема, трапився нічний удар по Волині 15 вересня, де російські сили атакували локомотив "Укрзалізниці" неподалік кордону. Тепловоз стояв на відстої без вагонів і загорівся, проте рятувальники оперативно загасили полум'я під ранок. 

Польща аеропорти повітряна тривога дрони літаки
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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