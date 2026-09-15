Росія атакувала локомотив на Волині 15 вересня: деталі удару

Росія атакувала тепловоз біля польського кордону
На Волині поблизу польського кордону російські війська атакували тепловоз Укрзалізниці. Інцидент стався вночі, 15 вересня, коли локомотив стояв на відстої без вагонів. Рятувальники ліквідували пожежу о 5:17 ранку. Завдяки завчасній евакуації залізничників обійшлося без людських жертв.
Про це повідомили в "Суспільне", передає Новини.LIVE.
Росія атакувала залізничну інфраструктуру біля кордону
Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області в безпосередній близькості до державного кордону з Польщею. Уночі 15 вересня ворожою ціллю став тепловоз, який у момент атаки перебував на коліях. Транспортний засіб зазнав пошкоджень та загорівся.
Деталі інциденту виданню "Суспільне" розкрив заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. За його словами, уражений локомотив стояв та не був причеплений до жодного потяга.
Посадовець підкреслив, що людських жертв удалося уникнути завдяки тому, що всю локомотивну бригаду вивели в безпечне місце ще до початку обстрілу.
Новини.LIVE інформували раніше, що Росія продовжує прицільно бити по залізниці, цілячись просто у пасажирські поїзди. Вранці, 13 вересня, ворожий удар припав по локомотиву пасажирського потяга на Волині, буквально за два кілометри від кордону з Польщею.
Через постійну загрозу Укрзалізниця змушена оперативно оцінювати ризики в реальному часі та в разі небезпеки висаджувати й евакуйовувати пасажирів просто посеред поля. Перевізник пояснив, хто та як приймає рішення про екстрену зупинку поїздів і евакуацію.