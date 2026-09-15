Росія атакувала локомотив на Волині 15 вересня: деталі удару

Наслідки атаки РФ на поїзд Укрзалізниці. Фото: ДСНС

На Волині поблизу польського кордону російські війська атакували тепловоз Укрзалізниці. Інцидент стався вночі, 15 вересня, коли локомотив стояв на відстої без вагонів. Рятувальники ліквідували пожежу о 5:17 ранку. Завдяки завчасній евакуації залізничників обійшлося без людських жертв.

Про це повідомили в "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала залізничну інфраструктуру біля кордону

Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області в безпосередній близькості до державного кордону з Польщею. Уночі 15 вересня ворожою ціллю став тепловоз, який у момент атаки перебував на коліях. Транспортний засіб зазнав пошкоджень та загорівся.

Гасіння пожежі в локомотиві. Фото: ДСНС Волині

Деталі інциденту виданню "Суспільне" розкрив заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. За його словами, уражений локомотив стояв та не був причеплений до жодного потяга.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Волині

Посадовець підкреслив, що людських жертв удалося уникнути завдяки тому, що всю локомотивну бригаду вивели в безпечне місце ще до початку обстрілу.

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Новини.LIVE інформували раніше, що Росія продовжує прицільно бити по залізниці, цілячись просто у пасажирські поїзди. Вранці, 13 вересня, ворожий удар припав по локомотиву пасажирського потяга на Волині, буквально за два кілометри від кордону з Польщею.

Через постійну загрозу Укрзалізниця змушена оперативно оцінювати ризики в реальному часі та в разі небезпеки висаджувати й евакуйовувати пасажирів просто посеред поля. Перевізник пояснив, хто та як приймає рішення про екстрену зупинку поїздів і евакуацію.