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Россия атаковала тепловоз у польской границы

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15 сентября 2026 12:42
15 сентября Россия атаковала локомотив на Волыни: подробности удара
Последствия нападения РФ на поезд Укрзализныци. Фото: ГСЧС

На Волыни, недалеко от польской границы, российские войска атаковали тепловоз Укрзализныци. Инцидент произошел ночью 15 сентября, когда локомотив стоял на отстое без вагонов. Спасатели потушили пожар в 5:17 утра. Благодаря своевременной эвакуации железнодорожников обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщили в "Суспільне", передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру у границы

Российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Волынской области в непосредственной близости от государственной границы с Польшей. Ночью 15 сентября целью врага стал тепловоз, который в момент атаки находился на путях. Транспортное средство получило повреждения и загорелось.

Обстріли Волинь
Тушение пожара в локомотиве. Фото: ГСЧС Волыни

Подробности инцидента изданию "Суспільне" раскрыл заместитель директора Укрзализныци по пассажирским перевозкам Александр Шевченко. По его словам, пораженный локомотив стоял и не был прицеплен ни к одному поезду.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС Волыни

Чиновник подчеркнул, что человеческих жертв удалось избежать благодаря тому, что всю локомотивную бригаду вывели в безопасное место еще до начала обстрела.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что Россия продолжает прицельно наносить удары по железной дороге, целясь непосредственно в пассажирские поезда. Утром 13 сентября вражеский удар пришелся по локомотиву пассажирского поезда на Волыни, буквально в двух километрах от границы с Польшей.

Из-за постоянной угрозы Укрзализныця вынуждена оперативно оценивать риски в режиме реального времени и в случае опасности высаживать и эвакуировать пассажиров прямо посреди поля. Перевозчик объяснил, кто и как принимает решение об экстренной остановке поездов и эвакуации.

Польша граница Укрзализныця поезда обстрелы Волынь
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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