Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польські військові витягли російський безпілотник біля берегів країни

Польські військові витягли російський безпілотник біля берегів країни

Ua ru
14 вересня 2026 18:56
У Польщі біля берегів військові витягли російський безпілотник
Цезарій Томчик. Фото: Cezary Tomczyk/Facebook

Польські військові виявили та витягли з моря безпілотник поблизу міста Русіново, неподалік Ярославця. Попередній огляд свідчить, що це може бути військовий дрон російського походження, який уже передали відповідним органам для подальшого дослідження. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив про зростання гібридних загроз для Польщі.

Про це пише Wiadomosci.wp.pl, передає Новини.LIVE.

Реклама

Безпілотник знайшли біля польського узбережжя

У понеділок, 14 вересня, Владислав Косиняк-Камиш повідомив про виявлення безпілотного літального апарата в морі поблизу Русіново, населений пункт розташований неподалік Ярославця.

Польські військові витягли апарат із води та передали його компетентним органам. Наразі фахівці досліджують його, щоб встановити походження безпілотника та обставини його появи біля польського узбережжя. За попередніми результатами огляду, йдеться про військовий безпілотник, який має російське походження.

Томчик назвав Польщу "мішенню номер один"

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик прокоментував інцидент під час виступу в Сеймі. Він підтвердив інформацію про знайдений безпілотник та зазначив, що на цей момент усе вказує на його російське походження.

Читайте також:

Томчик повідомив, що Польща залишається однією з головних цілей гібридних атак і розвідувальної діяльності.

"Польща сьогодні в багатьох аспектах є мішенню номер один, коли йдеться про гібридні атаки чи стеження", — заявив заступник міністра.

Цезарій Томчик також закликав польське суспільство зберігати пильність і розвивати стійкість на тлі зростання загроз з боку Росії. Він зазначив, що доки російська загроза зберігатиметься, Польщу можуть випробовувати різними способами. Зокрема, йдеться про можливу появу розвідувальних літаків та винищувачів.

Заступник міністра сказав, що польські сили перехоплюватимуть такі об’єкти в міжнародних водах у межах польської виключної економічної зони.

У Міністерстві національної оборони Польщі додали, що нову інформацію про безпілотник повідомлять після завершення відповідних досліджень.

Новини.LIVE інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на удари РФ по прикордонню Польщі. Він заявив, що російські удари поблизу польського кордону навмисною ескалацією. Після вибухів, які пролунали за кількасот метрів від території Польщі, в країні скликали спеціальне засідання Урядового центру безпеки.

Новини.LIVE також писали, що у Литві оголосили жовтий рівень небезпеки через ймовірну появу безпілотника. Попередження поширили на Вільнюс, Тракайський та Електренайський райони, а жителів закликали перейти в безпечне місце або укриття й очікувати подальших повідомлень.

Польща море дрони війна в Україні безпілотник
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації