У Польщі біля берегів військові витягли російський безпілотник

Цезарій Томчик. Фото: Cezary Tomczyk/Facebook

Польські військові виявили та витягли з моря безпілотник поблизу міста Русіново, неподалік Ярославця. Попередній огляд свідчить, що це може бути військовий дрон російського походження, який уже передали відповідним органам для подальшого дослідження. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив про зростання гібридних загроз для Польщі.

Про це пише Wiadomosci.wp.pl, передає Новини.LIVE.

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Безпілотник знайшли біля польського узбережжя

У понеділок, 14 вересня, Владислав Косиняк-Камиш повідомив про виявлення безпілотного літального апарата в морі поблизу Русіново, населений пункт розташований неподалік Ярославця.

Польські військові витягли апарат із води та передали його компетентним органам. Наразі фахівці досліджують його, щоб встановити походження безпілотника та обставини його появи біля польського узбережжя. За попередніми результатами огляду, йдеться про військовий безпілотник, який має російське походження.

Томчик назвав Польщу "мішенню номер один"

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик прокоментував інцидент під час виступу в Сеймі. Він підтвердив інформацію про знайдений безпілотник та зазначив, що на цей момент усе вказує на його російське походження.

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Томчик повідомив, що Польща залишається однією з головних цілей гібридних атак і розвідувальної діяльності.

"Польща сьогодні в багатьох аспектах є мішенню номер один, коли йдеться про гібридні атаки чи стеження", — заявив заступник міністра.

Цезарій Томчик також закликав польське суспільство зберігати пильність і розвивати стійкість на тлі зростання загроз з боку Росії. Він зазначив, що доки російська загроза зберігатиметься, Польщу можуть випробовувати різними способами. Зокрема, йдеться про можливу появу розвідувальних літаків та винищувачів.

Заступник міністра сказав, що польські сили перехоплюватимуть такі об’єкти в міжнародних водах у межах польської виключної економічної зони.

У Міністерстві національної оборони Польщі додали, що нову інформацію про безпілотник повідомлять після завершення відповідних досліджень.

Новини.LIVE інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на удари РФ по прикордонню Польщі. Він заявив, що російські удари поблизу польського кордону навмисною ескалацією. Після вибухів, які пролунали за кількасот метрів від території Польщі, в країні скликали спеціальне засідання Урядового центру безпеки.

Новини.LIVE також писали, що у Литві оголосили жовтий рівень небезпеки через ймовірну появу безпілотника. Попередження поширили на Вільнюс, Тракайський та Електренайський райони, а жителів закликали перейти в безпечне місце або укриття й очікувати подальших повідомлень.