В Польше у берегов военные извлекли российский беспилотник

Цезарий Томчик. Фото: Cezary Tomczyk/Facebook

Польские военные обнаружили и извлекли из моря беспилотник вблизи города Русиново, недалеко от Ярославца. Предварительный осмотр показывает, что это может быть военный дрон российского происхождения, который уже передан соответствующим органам для дальнейшего исследования. Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик заявил о росте гибридных угроз для Польши.

Это пишет Wiadomosci.wp.pl, передает Новини.LIVE.

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Беспилотник обнаружили у польского побережья

В понедельник, 14 сентября, Владислав Косиняк-Камыш сообщил об обнаружении беспилотного летательного аппарата в море вблизи Русиново, населенного пункта, расположенного недалеко от Ярославца.

Польские военные извлекли аппарат из воды и передали его компетентным органам. В настоящее время специалисты проводят его исследование, чтобы установить происхождение беспилотника и обстоятельства его появления у польского побережья. По предварительным результатам осмотра, речь идет о военном беспилотнике российского происхождения.

Томчик назвал Польшу "мишенью номер один"

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик прокомментировал инцидент во время выступления в Сейме. Он подтвердил информацию об обнаруженном беспилотнике и отметил, что на данный момент все указывает на его российское происхождение.

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Томчик сообщил, что Польша остается одной из главных целей гибридных атак и разведывательной деятельности.

"Польша сегодня во многих аспектах является мишенью номер один, когда речь идет о гибридных атаках или слежке", — заявил заместитель министра.

Цезарий Томчик также призвал польское общество сохранять бдительность и развивать устойчивость на фоне роста угроз со стороны России. Он отметил, что пока российская угроза будет сохраняться, Польшу могут испытывать различными способами. В частности, речь идет о возможном появлении разведывательных самолетов и истребителей.

Заместитель министра сказал, что польские силы будут перехватывать такие объекты в международных водах в пределах польской исключительной экономической зоны.

В Министерстве национальной обороны Польши добавили, что новую информацию о беспилотнике сообщат после завершения соответствующих исследований.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на удары РФ по приграничной территории Польши. Он заявил, что российские удары вблизи польской границы являются преднамеренной эскалацией. После взрывов, прогремевших в нескольких сотнях метров от территории Польши, в стране созвали специальное заседание Правительственного центра безопасности.

Новини.LIVE также писали, что в Литве объявили желтый уровень опасности из-за вероятного появления беспилотника. Предупреждение распространилось на Вильнюс, Тракайский и Электренайский районы, а жителей призвали перейти в безопасное место или укрытие и ждать дальнейших сообщений.