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В Литве объявили тревогу из-за возможного появления БпЛА

Ua ru
13 сентября 2026 13:30
В Литве объявили тревогу из-за беспилотника
Беспилотник в небе над Литвой. Иллюстративное фото: Военно-воздушные силы Литвы/Facebook

В Литве объявили желтый уровень опасности из-за возможного появления беспилотника. Предупреждение объявлено для Вильнюса, Тракайского и Электренайского районов. Людей призвали перейти в безопасное место или укрытие и дожидаться дальнейшей информации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LRT в воскресенье, 13 сентября.

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Что известно о возможном появлении беспилотника в Литве

О вероятной воздушной опасности сообщили литовские военные в воскресенье, 13 сентября. По их данным, может быть зафиксирован полет беспилотника, в связи с чем в ряде районов объявили желтый уровень опасности.

Повітряна тривога у Литві
Предупреждение об опасности из-за вероятного появления БпЛА в Литве. Изображение: LRT

Предупреждение объявлено в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах, а также в Вильнюсе.

Власти призвали жителей, получивших соответствующее предупреждение, найти безопасное место или ближайшее укрытие и дожидаться дальнейшей информации.

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Также местных жителей предупредили, что если они заметят подозрительный предмет, к нему нельзя приближаться. В таком случае необходимо позвонить по номеру 112.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Литве заявили, что ядерные угрозы России являются попыткой политического и психологического давления. В Вильнюсе подчеркнули, что страна уже является потенциальной целью РФ как член НАТО. В то же время Сейм Литвы планирует пересмотреть конституционные ограничения на размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Новини.LIVE также писали, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС усилить поддержку Украины и санкционное давление на Россию и Беларусь. Он также выступил за ускорение европейского пути Украины и Молдовы. По словам Будриса, Литва выступает за лидерство Европы в вопросах безопасности, обороны и поддержки Украины.

Литва воздушная тревога дроны беспилотник БпЛА
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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