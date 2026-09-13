У Литві оголосили тривогу через безпілотник

Безпілотник в небі над Литвою. Ілюстративне фото: Lietuvos Karinės oro pajėgos/Facebook

У Литві оголосили жовтий рівень небезпеки через можливу появу безпілотника. Попередження оголосили для Вільнюса, Тракайського та Електренайського районів. Людей закликали перейти у безпечне місце або укриття та чекати на подальшу інформацію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на LRT у неділю, 13 вересня.

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Що відомо про можливу появу безпілотника у Литві

Про ймовірну повітряну небезпеку повідомили литовські військові у неділю, 13 вересня. За їхніми даними, може бути зафіксовано політ безпілотника, у зв'язку з чим у низці районів оголосили жовтий рівень небезпеки.

Попередження про небезпеки через ймовірний БпЛА у Литві. Зображення: LRT

Попередження оголосили у Вільнюському, Тракайському та Електренайському районах, а також у Вільнюсі.

Влада закликала мешканців, які отримали відповідне попередження, знайти безпечне місце або найближче укриття та чекати на подальшу інформацію.

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Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Литві заявили, що ядерні погрози Росії є спробою політичного та психологічного тиску. У Вільнюсі наголосили, що країна вже є потенційною ціллю РФ як член НАТО. Водночас Сейм Литви планує переглянути конституційні обмеження щодо розміщення зброї масового знищення та іноземних військових баз.

Новини.LIVE також писали, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС посилити підтримку України та санкційний тиск на Росію і Білорусь. Він також виступив за пришвидшення європейського шляху України та Молдови. За словами Будріса, Литва обирає лідерство Європи у питаннях безпеки, оборони та підтримки України.