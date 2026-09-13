У Литві відповіли на ядерні погрози Кремля

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Reuters

У Литві розцінили попередження Кремля про можливе застосування ядерної зброї як засіб політичного та психологічного тиску. Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що територія Литви опиниться в зоні ураження російських ядерних сил, якщо союзники розмістять там ядерну зброю. У Вільнюсі наголосили, що країна вже є потенційною ціллю Росії як член НАТО.

Приводом для заяви Кремля стали плани литовського парламенту змінити конституційні обмеження щодо розміщення зброї масового знищення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на LRT.

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Голова комітету Сейму з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас заявив, що подібні заяви Москви спрямовані на залякування сусідніх держав і спробу вплинути на їхні рішення у сфері оборони. Депутат Дайнюс Гайжаускас також зазначив, що погрози Росії не є новими і, на його думку, розраховані, зокрема, на внутрішню аудиторію РФ та мешканців країн НАТО.

Литва обговорює зміну конституційних обмежень

Сейм Литви планує розглянути пропозицію щодо виключення зі Конституції статті 137, яка забороняє розміщення на території країни зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Влада країни пов’язує цю ініціативу з необхідністю забезпечити можливість повноцінного використання оборонних механізмів НАТО, включаючи ядерне стримування.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас також заявив, що російські ядерні загрози не повинні впливати на рішення Вільнюса. Він зазначив, що Росія вже розмістила тактичну ядерну зброю поблизу Литви, а сама країна є членом НАТО та Європейського Союзу. На тлі заяв Москви литовські політики закликають продовжувати зміцнення оборони та не змінювати державну політику під тиском Кремля.

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