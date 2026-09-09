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Головна Новини дня Литва закликала ЄС посилити санкції проти РФ і Білорусі

Литва закликала ЄС посилити санкції проти РФ і Білорусі

Ua ru
9 вересня 2026 08:42
Будріс закликав Європу посилити підтримку України
Кая Каллас та Кястутіс Будріс. Фото: Х/Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європу посилити підтримку України та санкційний тиск на Росію і Білорусь. Він також виступив за пришвидшення європейського шляху України та Молдови, наголосивши на важливості лідерства ЄС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Будріс назвав головні пріоритети Литви

За слова політика, Європа має обрати між пасивною реакцією на виклики та лідерством.

Литва закликала ЄС посилити санкції проти РФ і Білорусі - фото 1
Кая Каллас та Кястутіс Будріс. Фото: Х/Кястутіс Будріс

Про це він сказав після щорічної зустрічі послів країни, подякувавши верховній представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас за участь та обмін думками.

"Європа має вибір: реагувати чи бути лідером. Ми обираємо лідерство через сильнішу підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі", — наголосив литовський міністр.

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Кая Каллас та Кястутіс Будріс. Фото: Х/Кястутіс Будріс

За словами Будріса, Литва залишається зосередженою на безпеці, обороні, трансатлантичній єдності, розширенні Європейського Союзу та незмінній підтримці України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Литва розглядає можливість скоротити дозволений час транзиту територією країни для громадян Росії. Наразі йдеться про зменшення цього терміну з 24 до шести годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, Литва посилює оборону на кордоні з Росією та Білоруссю. У країні розширюють систему інженерних укріплень і планують облаштувати додаткові ділянки контрмобільних заходів.

Європейський союз Литва МЗС військова допомога Кая Каллас
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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