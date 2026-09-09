Кая Каллас та Кястутіс Будріс. Фото: Х/Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європу посилити підтримку України та санкційний тиск на Росію і Білорусь. Він також виступив за пришвидшення європейського шляху України та Молдови, наголосивши на важливості лідерства ЄС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Будріс назвав головні пріоритети Литви

За слова політика, Європа має обрати між пасивною реакцією на виклики та лідерством.

Кая Каллас та Кястутіс Будріс. Фото: Х/Кястутіс Будріс

Про це він сказав після щорічної зустрічі послів країни, подякувавши верховній представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас за участь та обмін думками.

"Європа має вибір: реагувати чи бути лідером. Ми обираємо лідерство через сильнішу підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі", — наголосив литовський міністр.

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Кая Каллас та Кястутіс Будріс. Фото: Х/Кястутіс Будріс

За словами Будріса, Литва залишається зосередженою на безпеці, обороні, трансатлантичній єдності, розширенні Європейського Союзу та незмінній підтримці України.

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