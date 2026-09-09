Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Литва призвала ЕС ужесточить санкции против РФ и Беларуси

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против РФ и Беларуси

Ua ru
9 сентября 2026 08:42
Будрис призвал Европу усилить поддержку Украины
Кая Каллас и Кястутис Будрис. Фото: Х/Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европу усилить поддержку Украины и санкционное давление на Россию и Беларусь. Он также выступил за ускорение европейского пути Украины и Молдовы, подчеркнув важность лидерства ЕС.

Об этом он написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Будрис назвал главные приоритеты Литвы

По словам политика, Европа должна выбрать между пассивной реакцией на вызовы и лидерством.

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против РФ и Беларуси - фото 1
Кая Каллас и Кястутис Будрис. Фото: X/Кястутис Будрис

Об этом он заявил после ежегодной встречи послов страны, поблагодарив верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас за участие и обмен мнениями.

"У Европы есть выбор: реагировать или быть лидером. Мы выбираем лидерство через более сильную поддержку Украины, более жесткие санкции против России и Беларуси", — подчеркнул литовский министр.

Читайте также:
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против РФ и Беларуси - фото 2
Кая Каллас и Кястутис Будрис. Фото: Х/Кястутис Будрис

По словам Будриса, Литва по-прежнему уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности, обороны, трансатлантического единства, расширения Европейского Союза и неизменной поддержки Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Литва рассматривает возможность сократить разрешенное время транзита по территории страны для граждан России. Речь идет об уменьшении этого срока с 24 до шести часов.

Как сообщали Новини.LIVE, Литва усиливает оборону на границе с Россией и Беларусью. В стране расширяют систему инженерных укреплений и планируют обустроить дополнительные участки контрмобильных мер.

Европейский союз Литва МИД военная помощь Кайя Каллас
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации