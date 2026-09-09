Кая Каллас и Кястутис Будрис. Фото: Х/Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европу усилить поддержку Украины и санкционное давление на Россию и Беларусь. Он также выступил за ускорение европейского пути Украины и Молдовы, подчеркнув важность лидерства ЕС.

Об этом он написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Будрис назвал главные приоритеты Литвы

По словам политика, Европа должна выбрать между пассивной реакцией на вызовы и лидерством.

Кая Каллас и Кястутис Будрис. Фото: X/Кястутис Будрис

Об этом он заявил после ежегодной встречи послов страны, поблагодарив верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас за участие и обмен мнениями.

"У Европы есть выбор: реагировать или быть лидером. Мы выбираем лидерство через более сильную поддержку Украины, более жесткие санкции против России и Беларуси", — подчеркнул литовский министр.

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Кая Каллас и Кястутис Будрис. Фото: Х/Кястутис Будрис

По словам Будриса, Литва по-прежнему уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности, обороны, трансатлантического единства, расширения Европейского Союза и неизменной поддержки Украины.

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