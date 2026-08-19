В Литве сокращают время транзита для россиян до шести часов

Пункт пропуска в Литве. Фото: Delfi

Аппарат президента Литвы поддержал предложение сократить с 24 до шести часов разрешенное время транзита по территории страны для граждан России. Советник президента Гитанаса Науседы Марюс Чеснулявичюс заявил, что такое ограничение может уменьшить количество возможных нарушений правил транзита.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Delfi.

Что предлагают изменить

Инициативу по сокращению времени транзита зарегистрировал депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас. Он предлагает внести соответствующие изменения в закон о государственной границе и её охране.

В настоящее время граждане России могут находиться на территории Литвы во время транзита до 24 часов. В случае принятия поправок это время планируется сократить до шести часов.

"Причин для возражений действительно нет. Думаю, главное здесь то, что само предложение делает акцент на ограничении по времени: если сейчас разрешено до 24 часов, то шесть часов уменьшили бы желание разъезжать по Литве", — заявил Чеснулявичюс.

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По его словам, шести часов достаточно, чтобы проехать по территории Литвы, сделать остановку на заправке и продолжить движение.

Как будут контролировать транзит

Анушаускас предлагает использовать имеющуюся инфраструктуру автоматического распознавания номерных знаков. Это позволит фиксировать начало и окончание транзита автомобилей, а также возможные отклонения от маршрута.

В то же время предлагаемые изменения не отменят исключений для ситуаций, когда транзит объективно может длиться дольше. Речь идет, в частности, о поломке автомобиля, дорожно-транспортном происшествии, очередях на границе или неблагоприятных погодных условиях.

По словам депутата, предложенные правила не противоречат законодательству Европейского Союза и не изменяют установленный ЕС максимальный срок транзита в 24 часа.

Анушаускас также обратился к премьер-министру Литвы Миндаугасу Синкявичюсу и министру внутренних дел Мартинасу Кателинасу с призывом принять соответствующие меры.

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