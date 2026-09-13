В Литве ответили на ядерные угрозы Кремля

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Reuters

В Литве расценили предупреждение Кремля о возможном применении ядерного оружия как инструмент политического и психологического давления. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы окажется в зоне поражения российских ядерных сил, если союзники разместят там ядерное оружие. В Вильнюсе подчеркнули, что страна уже является потенциальной целью России как член НАТО.

Поводом для заявления Кремля стали планы литовского парламента изменить конституционные ограничения на размещение оружия массового уничтожения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на LRT.

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Председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что подобные заявления Москвы направлены на запугивание соседних государств и попытку повлиять на их решения в сфере обороны. Депутат Дайнюс Гайжаускас также отметил, что угрозы России не являются новыми и, по его оценке, рассчитаны в том числе на внутреннюю аудиторию РФ и жителей стран НАТО.

Литва обсуждает изменение конституционных ограничений

Сейм Литвы планирует рассмотреть предложение об исключении из Конституции статьи 137, которая запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. Власти страны связывают инициативу с необходимостью обеспечить возможность полноценного использования оборонных механизмов НАТО, включая ядерное сдерживание.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас также заявил, что российские ядерные угрозы не должны влиять на решения Вильнюса. Он отметил, что Россия уже разместила тактическое ядерное оружие вблизи Литвы, а сама страна является членом НАТО и Европейского союза. На фоне заявлений Москвы литовские политики призывают продолжать укрепление обороны и не менять государственную политику под давлением Кремля.

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