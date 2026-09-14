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Главная Новости дня Сикорский отреагировал на удары РФ по приграничным районам Польши

Сикорский отреагировал на удары РФ по приграничным районам Польши

Ua ru
14 сентября 2026 09:49
Атака дрона на поезд в Ягодине: Сикорский о российском терроре и диверсиях
Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Карина Хессланд

Военные удары российской армии в непосредственной близости от территории Европейского Союза привели к созыву экстренного заседания структур безопасности в Варшаве. Польский Правительственный центр безопасности проведет заседание в связи с бомбардировками, произошедшими всего в нескольких сотнях метров от государственной границы.

Об этом во время пресс-конференции в столице Украины сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Новини.LIVE.

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Сикорский отреагировал на удары дронов РФ у границы Польши

Дипломат прямо назвал российские удары в непосредственной близости от границы сознательной эскалацией. В связи с взрывами, прогремевшими в нескольких сотнях метров от польской территории, назначено специальное заседание Правительственного центра безопасности Польши. Радослав Сикорский подчеркнул, что национальная безопасность Варшавы и Киева является единым неразрывным процессом, поэтому союзники должны ответить на агрессию удвоением текущей поддержки Украины.

Глава МИД обратил внимание на то, что Москва перешла к прямым диверсионным действиям на европейской территории. Среди зафиксированных фактов Сикорский назвал поджоги, попытки срыва гражданских авиаперевозок, а также попытку организовать сход поезда с рельсов непосредственно в Польше.

Отдельную угрозу представляют систематические вторжения российских ударных дронов и ракет в суверенное воздушное пространство соседнего государства. По словам Радослава Сикорского, никакие попытки запугивания не поколеблют твердость польского правительства. Наоборот, чем агрессивнее действует Кремль вблизи границ НАТО, тем весомее становятся доказательства в пользу неотложного и жесткого сдерживания Путина.

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Новини.LIVE писали, что Борис Джонсон осудил российский удар по пассажирскому поезду Киев — Варшава. В момент атаки он находился в другом специальном поезде YES Express недалеко от границы, движение которого временно остановили из-за угрозы беспилотников.

Польша усиливает мониторинг ситуации с безопасностью из-за двух российских ударов вблизи общей границы. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что Варшава готовится к вероятной эскалации и возможным атакам на пограничные переходы.

В то же время Варшава не планирует препятствовать открытию переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС. Глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил готовность Киева по оценке Еврокомиссии, однако отметил, что переговоры будут длительными и сложными.

Польша граница Украина Россия атака Радослав Сикорский
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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