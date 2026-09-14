Атака дрона на потяг у Ягодині: Сікорський про російський терор і диверсії

Радослав Сікорський. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Військові удари російської армії в безпосередній близькості до території Європейського Союзу призвели до скликання екстрених безпекових структур у Варшаві. Польський Урядовий центр безпеки проведе засідання через бомбардування, які сталися лише за кількасот метрів від державного кордону.

Про це під час пресконференції у столиці України повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Новини.LIVE.

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Сікорський відреагував на дронові удари РФ біля кордону Польщі

Дипломат прямо назвав російські удари впритул до кордону свідомою ескалацією. Через вибухи, що прогриміли за кількасот метрів від польської території, призначено спеціальне засідання Урядового центру безпеки Польщі. Радослав Сікорський наголосив, що національна безпека Варшави та Києва є єдиним нерозривним процесом, тож союзники мають відповісти на агресію подвоєнням поточної підтримки України.

Очільник МЗС звернув увагу, що Москва перейшла до прямих диверсійних дій на європейській території. Серед зафіксованих фактів Сікорський назвав підпали, спроби зриву цивільних авіаперевезень, а також спробу організувати сходження потяга з рейок безпосередньо в Польщі.

Окрему загрозу становлять систематичні зальоти російських ударних дронів і ракет у суверенний повітряний простір сусідньої держави. За словами Радослава Сікорського, жодні спроби залякування не похитнуть твердості польського уряду. Навпаки, що агресивніше діє Кремль поблизу кордонів НАТО, то вагомішими стають докази на користь невідкладного та жорсткого стримування Путіна.

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Новини.LIVE писали, що Борис Джонсон засудив російський удар по пасажирському потягу Київ — Варшава. У момент атаки він перебував в іншому спеціальному поїзді YES Express неподалік кордону, рух якого тимчасово зупинили через загрозу безпілотників.

Польща посилює моніторинг безпекової ситуації через два російські удари поблизу спільного кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що Варшава готується до ймовірної ескалації та можливих атак на прикордонні переходи.

Водночас Варшава не планує перешкоджати відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський підтвердив готовність Києва за оцінкою Єврокомісії, проте зауважив, що перемовини будуть тривалими та складними.