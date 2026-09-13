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Джонсон відреагував на удар РФ по потягу біля Польщі

Ua ru
13 вересня 2026 20:01
Борис Джонсон відреагував на удар РФ по потягу біля Польщі
Борис Джонсон. Фото: Getty Images

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на російську атаку по пасажирському потягу Київ — Варшава. У момент удару він перебував в іншому спецпоїзді YES Express, який через загрозу дронів зупинили неподалік польського кордону.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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РФ атакувала потяг біля кордону з Польщею

Вранці 13 вересня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга Київ — Варшава неподалік кордону України з Польщею. На борту перебували 206 людей, ніхто з пасажирів не постраждав, однак локомотив зазнав пошкоджень.

Джонсон назвав атаку безглуздою та наголосив, що українці щодня потерпають від подібних ударів по цивільній інфраструктурі.

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"Я не знаю, яка збочена логіка змусила Путіна підірвати нерухомий український локомотив на польському кордоні сьогодні вранці. Ми точно знаємо, що це один із тих випадкових і безглуздих нападів, які українці переживають щодня — навіть на цивільних залізницях", — заявив Джонсон.

Він також зазначив, що, за його словами, внаслідок російської агресії загинули 1700 працівників "Укрзалізниці". Джонсон назвав їх та пасажирів української залізниці "героями".

Джонсон перебував у спецпоїзді YES Express

Сам Борис Джонсон у цей момент перебував у спеціальному поїзді YES Express, який прямував із Києва до Польщі. Разом із ним у потязі були радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії, депутати Бундестагу, дипломати й науковці.

Через загрозу російської атаки спецпоїзд близько п’ятої ранку зупинили неподалік польського кордону. Провідники розбудили пасажирів і попросили їх залишити вагони. Частину людей евакуювали.

Серед пасажирів був депутат Бундестагу від партії "Зелених" Робін Вагенер. Він назвав російські удари терором проти українського цивільного населення та закликав європейські країни посилити реакцію на дії Росії.

Згодом "Укрзалізниця" повідомила, що спецпоїзд YES Express перетнув кордон приблизно за півтори години до ураження маневрового локомотива на станції Ягодин. У компанії зазначили, що цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд.

Як писали Новини.LIVE, Борис Джонсон і радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер опинилися поблизу атаки російських дронів на українсько-польському кордоні. Спецпоїзд із європейськими посадовцями зупинили через загрозу безпілотників, після чого частину пасажирів евакуювали. Усі вони залишилися неушкодженими.

Новини.LIVE також інформували, що російські війська продовжують дроновий терор залізничної інфраструктури. У неділю, 13 вересня, стало відомо, що за два кілометри від державного кордону з Польщею РФ завдала удару по локомотиву пасажирського поїзда. 

Польща поїзди Борис Джонсон Велика Британія атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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