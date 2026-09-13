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Главная Новости дня Джонсон отреагировал на удар РФ по поезду недалеко от Польши

Джонсон отреагировал на удар РФ по поезду недалеко от Польши

Ua ru
13 сентября 2026 20:01
Борис Джонсон отреагировал на удар РФ по поезду недалеко от Польши
Борис Джонсон. Фото: Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российскую атаку на пассажирский поезд "Киев — Варшава". В момент удара он находился в другом спецпоезде YES Express, который из-за угрозы дронов остановили недалеко от польской границы.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала поезд у границы с Польшей

Утром 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава недалеко от границы Украины с Польшей. На борту находились 206 человек, никто из пассажиров не пострадал, однако локомотив получил повреждения.

Джонсон назвал атаку бессмысленной и подчеркнул, что украинцы ежедневно страдают от подобных ударов по гражданской инфраструктуре.

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"Я не знаю, какая извращённая логика заставила Путина взорвать неподвижный украинский локомотив на польской границе сегодня утром. Мы точно знаем, что это одно из тех случайных и бессмысленных нападений, которые украинцы переживают каждый день — даже на гражданских железных дорогах", — заявил Джонсон.

Он также отметил, что, по его словам, в результате российской агрессии погибли 1700 сотрудников "Укрзализныци". Джонсон назвал их и пассажиров украинской железной дороги "героями".

Джонсон находился в спецпоезде YES Express

Сам Борис Джонсон в этот момент находился в специальном поезде YES Express, который следовал из Киева в Польшу. Вместе с ним в поезде находились советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, советники по вопросам безопасности Великобритании, Франции и Италии, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.

Из-за угрозы российского нападения спецпоезд около пяти утра остановили недалеко от польской границы. Проводники разбудили пассажиров и попросили их покинуть вагоны. Часть людей эвакуировали.

Среди пассажиров был депутат Бундестага от партии "Зелёных" Робин Вагенер. Он назвал российские удары террором против украинского гражданского населения и призвал европейские страны усилить реакцию на действия России.

Впоследствии "Укрзализныця" сообщила, что спецпоезд YES Express пересек границу примерно за полтора часа до поражения маневрового локомотива на станции Ягодин. В компании отметили, что вполне вероятно, что целью этого российского дрона мог стать и дипломатический поезд.

Как писали Новини.LIVE, Борис Джонсон и советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер оказались вблизи места атаки российских дронов на украинско-польской границе. Специальный поезд с европейскими чиновниками остановили из-за угрозы беспилотников, после чего часть пассажиров эвакуировали. Все они остались невредимыми.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска продолжают дронный террор против железнодорожной инфраструктуры. В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что в двух километрах от государственной границы с Польшей РФ нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда.

Польша поезда Борис Джонсон Великобритания атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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