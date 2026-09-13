Борис Джонсон отреагировал на удар РФ по поезду недалеко от Польши

Джонсон отреагировал на удар РФ по поезду недалеко от Польши
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российскую атаку на пассажирский поезд "Киев — Варшава". В момент удара он находился в другом спецпоезде YES Express, который из-за угрозы дронов остановили недалеко от польской границы.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Россия атаковала поезд у границы с Польшей
Утром 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава недалеко от границы Украины с Польшей. На борту находились 206 человек, никто из пассажиров не пострадал, однако локомотив получил повреждения.
Я не знаю, какая извращённая логика заставила Путина взорвать стоящий украинский локомотив на польской границе сегодня утром. Можно с уверенностью сказать, что именно такие беспорядочные и бессмысленные атаки украинцы переживают каждый день — даже на гражданских железных дорогах. Пока что Путин…— Борис Джонсон (@BorisJohnson) 13 сентября 2026
Джонсон назвал атаку бессмысленной и подчеркнул, что украинцы ежедневно страдают от подобных ударов по гражданской инфраструктуре.
"Я не знаю, какая извращённая логика заставила Путина взорвать неподвижный украинский локомотив на польской границе сегодня утром. Мы точно знаем, что это одно из тех случайных и бессмысленных нападений, которые украинцы переживают каждый день — даже на гражданских железных дорогах", — заявил Джонсон.
Он также отметил, что, по его словам, в результате российской агрессии погибли 1700 сотрудников "Укрзализныци". Джонсон назвал их и пассажиров украинской железной дороги "героями".
Джонсон находился в спецпоезде YES Express
Сам Борис Джонсон в этот момент находился в специальном поезде YES Express, который следовал из Киева в Польшу. Вместе с ним в поезде находились советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, советники по вопросам безопасности Великобритании, Франции и Италии, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.
Из-за угрозы российского нападения спецпоезд около пяти утра остановили недалеко от польской границы. Проводники разбудили пассажиров и попросили их покинуть вагоны. Часть людей эвакуировали.
Среди пассажиров был депутат Бундестага от партии "Зелёных" Робин Вагенер. Он назвал российские удары террором против украинского гражданского населения и призвал европейские страны усилить реакцию на действия России.
Впоследствии "Укрзализныця" сообщила, что спецпоезд YES Express пересек границу примерно за полтора часа до поражения маневрового локомотива на станции Ягодин. В компании отметили, что вполне вероятно, что целью этого российского дрона мог стать и дипломатический поезд.
Как писали Новини.LIVE, Борис Джонсон и советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер оказались вблизи места атаки российских дронов на украинско-польской границе. Специальный поезд с европейскими чиновниками остановили из-за угрозы беспилотников, после чего часть пассажиров эвакуировали. Все они остались невредимыми.
Новини.LIVE также сообщали, что российские войска продолжают дронный террор против железнодорожной инфраструктуры. В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что в двух километрах от государственной границы с Польшей РФ нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда.