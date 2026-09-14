Польща посилює заходи безпеки після атаки РФ поблизу кордону

Дональд Туск. Фото: Reuters

Польща переходить на посилений режим моніторингу безпекової ситуації після двох російських ударів поблизу українсько-польського кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава готується до можливого загострення ситуації.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі.

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Дональд Туск. Фото: Reuters

Польща посилює контроль за кордоном

За словами Туска, рішення про посилений моніторинг ситуації ухвалили після екстреної наради за участю представників уряду, Збройних сил Польщі та спецслужб.

Прем'єр-міністр наголосив, що найближчими тижнями та місяцями Росія може активізувати свої дії, тому Польща має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"З цього дня ми працюватимемо в посиленому режимі. Можна очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже серйозної ескалації з боку Росії. Ми не можемо виключати, що їхні дії охоплять і нашу територію", — заявив Туск.

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Глава польського уряду також зазначив, що реактивні безпілотники, які застосовує Росія, мають більшу дальність польоту та вищу точність ураження.

У Польщі оцінять готовність до нових загроз

Туск доручив польським службам оперативно перевіряти всю інформацію про потенційні загрози, особливо повідомлення, які надходять під час нічних повітряних тривог.

Після російських ударів президент Польщі Кароль Навроцький також ухвалив рішення регулярно отримувати оперативні доповіді про безпекову ситуацію.

Зазначимо, що польські військові оцінили ситуацію поблизу державного кордону як найвищий рівень ескалації за весь час.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про російську атаку на залізничну інфраструктуру в Луцьку. Під удар потрапив пасажирський потяг, після чого на місці виникла пожежа та були пошкоджені вагони. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Також Новини.LIVE повідомляв про реакцію глави МЗС Естонії Маргуса Цахкни на російський удар. За його словами, пошкодження залізниці ускладнило рух через кордон і вплинуло на міжнародне сполучення.