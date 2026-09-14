Польша усиливает меры безопасности после нападения РФ вблизи границы

Дональд Туск. Фото: Reuters

Польша переходит на усиленный режим мониторинга ситуации с безопасностью после двух российских ударов вблизи украинско-польской границы. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава готовится к возможному обострению ситуации.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Польши.

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Дональд Туск. Фото: Reuters

Польша усиливает контроль за границей

По словам Туска, решение об усиленном мониторинге ситуации приняли после экстренного совещания с участием представителей правительства, Вооруженных сил Польши и спецслужб.

Премьер-министр подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы Россия может активизировать свои действия, поэтому Польша должна быть готова к любому развитию событий.

"С этого дня мы будем работать в усиленном режиме. Можно ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень серьезной эскалации со стороны России. Мы не можем исключать, что их действия охватят и нашу территорию", — заявил Туск.

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Глава польского правительства также отметил, что реактивные беспилотники, которые применяет Россия, имеют большую дальность полета и более высокую точность поражения.

В Польше оценят готовность к новым угрозам

Туск поручил польским службам оперативно проверять всю информацию о потенциальных угрозах, особенно сообщения, поступающие во время ночных воздушных тревог.

После российских ударов президент Польши Кароль Навроцкий также принял решение регулярно получать оперативные доклады о ситуации с безопасностью.

Отметим, что польские военные оценили ситуацию вблизи государственной границы как самый высокий уровень эскалации за все время.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о российской атаке на железнодорожную инфраструктуру в Луцке. Под удар попал пассажирский поезд, после чего на месте возник пожар и были повреждены вагоны. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Также Новини.LIVE сообщал о реакции главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны на российский удар. По его словам, повреждение железной дороги осложнило движение через границу и повлияло на международное сообщение.