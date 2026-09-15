Польща будує укріплення на кордоні з Україною: деталі

Будівництво укріплень на кордоні з Україною. Фото: Władysław Kosiniak-Kamysz/X

Стало відомо, що Польща посилює захист прикордонних переходів з Україною та зміцнює інфраструктуру, яку використовує Прикордонна служба. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що такі заходи пов’язані із загрозами безпеці Європи через дії Росії.

Про це він повідомив в своєму дописі X та Генеральне командування Збройних сил Польщі, передає Новини.LIVE.

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Польща посилює інфраструктуру на кордоні з Україною

Владислав Косіняк-Камиш офіційно заявив в своєму дописі X, що польський уряд ухвалив рішення посилити охорону прикордонних переходів з Україною. Зокрема, йдеться про зміцнення інфраструктури, яку використовують польські прикордонники.

До виконання інженерних робіт залучили військовослужбовців 18-го інженерного полку. Вони виконують завдання зі зміцнення контрольно-пропускних пунктів та об’єктів інфраструктури поблизу польсько-українського кордону.

Також відомо, що військові 4-го та 18-го саперних полків працюють у районах пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова. Там облаштовують спостережно-охоронні пости, а для їхнього захисту використовують системи HESCO Bastion.

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Косіняк-Камиш наголосив, що останні події демонструють: дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

"Ми посилюємо охорону наших прикордонних переходів з Україною. Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду, серед іншого, зміцнюється інфраструктура, яку використовує Прикордонна служба", — написав польський політик.

Роботи біля польського кордону. Фото: DGeneralneRSZ/X

Будівництво укріплень. Фото: DGeneralneRSZ/X

Що цьому передувало

Новини.LIVE писали, що російські війська атакували тепловоз біля польського кордону. Унаслідок атаки було уражено тепловоз, який на момент інциденту перебував на коліях. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, після чого загорівся.

Новини.LIVE інформували, що в Польщі військові знайшли російський безпілотник біля берегів моря. Попередньо, експерти ствержують, що це дрон російського походження. Цезарій Томчик закликав польське суспільство залишатися пильним і посилювати стійкість перед обличчям зростаючих загроз з боку Росії.

Ми також повідомляли, що прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава готується до можливого подальшого загострення. Відомо, що Польща посилює моніторинг безпекової ситуації після двох російських ударів поблизу українсько-польського кордону.