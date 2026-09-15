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Главная Новости дня Польша приступила к строительству укреплений на границе с Украиной

Польша приступила к строительству укреплений на границе с Украиной

Ua ru
15 сентября 2026 23:56
Польша возводит укрепления на границе с Украиной: подробности
Строительство укреплений на границе с Украиной. Фото: Владислав Косиняк-Камыш/X

Стало известно, что Польша усиливает охрану пограничных переходов с Украиной и укрепляет инфраструктуру, используемую Пограничной службой. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такие меры связаны с угрозами безопасности Европы, исходящими от действий России.

Об этом он сообщил в своем посте в X, а также Генеральное командование Вооруженных сил Польши, передает Новини.LIVE.

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Польша усиливает инфраструктуру на границе с Украиной

Владислав Косиняк-Камыш официально заявил в своем посте в X, что польское правительство приняло решение усилить охрану пограничных переходов с Украиной. В частности, речь идет об укреплении инфраструктуры, которую используют польские пограничники.

К выполнению инженерных работ привлечены военнослужащие 18-го инженерного полка. Они выполняют задачи по укреплению контрольно-пропускных пунктов и объектов инфраструктуры вблизи польско-украинской границы.

Также известно, что военные 4-го и 18-го саперных полков работают в районах пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова. Там обустраивают наблюдательно-охранные посты, а для их защиты используют системы HESCO Bastion.

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Польские военные также оказывают инженерную поддержку сотрудникам Пограничной службы.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что последние события демонстрируют: действия России создают угрозу не только для Украины, но и для безопасности всей Европы.

"Мы усиливаем охрану наших пограничных переходов с Украиной. Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства, среди прочего, укрепляется инфраструктура, которую использует Пограничная служба", — написал польский политик.

Польща почала будувати укріплення на кордоні з Україною - фото 1
Работы у польской границы. Фото: DGeneralneRSZ/X
Польща почала будувати укріплення на кордоні з Україною - фото 2
Строительство укреплений. Фото: DGeneralneRSZ/X

Что этому предшествовало

Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали тепловоз у польской границы. В результате атаки был поражен тепловоз, который на момент инцидента находился на рельсах. Транспортное средство получило повреждения, после чего загорелось.

Новини.LIVE информировали, что в Польше военные обнаружили российский беспилотник у побережья моря. По предварительным данным, эксперты утверждают, что это дрон российского происхождения. Цезарий Томчик призвал польское общество оставаться бдительным и укреплять устойчивость перед лицом растущих угроз со стороны России.

Мы также сообщали, что премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава готовится к возможному дальнейшему обострению ситуации. Известно, что Польша усиливает мониторинг ситуации с безопасностью после двух российских ударов вблизи украинско-польской границы.

Польша граница инфраструктура война в Украине пересечение границы
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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