Туск попередив про ризик російських провокацій та ударів по НАТО

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про загрозу російських атак по Польщі та балтійських державах під виглядом навігаційних помилок. За даними розвідок союзників, Кремль намагається розколоти НАТО та перевірити готовність Заходу захищати партнерів на тлі виснажливих ударів по логістиці та містах України. Для цього Росія може почати атаки проти НАТО під виглядом нещасних випадків.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

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Загроза для східного флангу НАТО та мета Кремля

У найближчі місяці Росія, ймовірно, посилить атаки не лише проти української держави, а й проти її партнерів. Виступаючи у четвер перед депутатами польського парламенту, очільник уряду Дональд Туск розкрив деталі узгоджених оцінок розвідувальних служб Польщі, України та Альянсу.

Згідно з цими даними, Кремль намагатиметься підірвати єдність НАТО. Головний задум Москви полягає в тому, щоб продемонструвати членам блоку суто теоретичний характер п'ятої статті про колективну оборону. Для цього агресор може замаскувати удари по сусідніх країнах під навігаційні помилки.

"Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть потрапити на територію однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі та завдати шкоди. А офіційна версія буде такою, що це був нещасний випадок, і що немає жодних підстав для того, щоб хтось розглядав будь-яку відповідь НАТО", — пояснив Туск.

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Позиція союзників та небажання воювати за Європу

Окремою проблемою, за словами прем'єр-міністра, є настрої всередині самого НАТО. Він нагадав, що далеко не всі представники політикуму в Європі та США налаштовані рішуче захищати Естонію, Латвію, Литву чи Польщу. Дехто взагалі не мріє доводити статус залізного союзника і приходити на допомогу за статтею 5. Варто додати, що сумніви щодо принципу колективної оборони раніше неодноразово висловлював і президент США Дональд Трамп.

"Ви самі це знаєте", — звернувся Туск до парламентарів.

Він також зазначив, що певні політичні сили у Європі просто вичікують зручного приводу, щоб під час гіпотетичного конфлікту заявити: "ми не збираємося помирати за Польщу, ми не збираємося помирати за Латвію чи Литву".

Туск попередив про важку зиму для України

Дональд Туск спрогнозував надзвичайно важкий осінньо-зимовий період для України, назвавши його трагічно критичним. Очікується, що російські війська не припинятимуть масштабних обстрілів великих українських міст. Пріоритетними цілями високої інтенсивності для ворога стануть об'єкти, від яких залежить обороноздатність країни, тобто залізнична мережа, склади та інша логістична інфраструктура.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно, у четвер, 17 вересня, російський бойовий дрон упав на Волині зовсім поруч із польським кордоном, біля пункту пропуску "Дорогуськ". Про інцидент повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Водночас біля узбережжя польського Русіново військові дістали з моря ще один безпілотник. За попередніми висновками, знайдений апарат може бути російським військовим дроном — його віддали фахівцям на детальну експертизу. У Міністерстві оборони Польщі зазначили, що подібні гібридні загрози для країни лише зростають.

Через те, що російські обстріли проходять буквально за кількасот метрів від кордону Євросоюзу, у Варшаві терміново зібрали безпекові служби. Польський Урядовий центр безпеки призначив спеціальне засідання, щоб оцінити ризики таких ударів поруч із державною межею.