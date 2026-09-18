Туск предупредил о риске российских провокаций и ударов по НАТО

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Лукаш Гловала

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил об угрозе российских атак на Польшу и страны Балтии под видом навигационных ошибок. По данным разведок союзников, Кремль пытается расколоть НАТО и проверить готовность Запада защищать партнеров на фоне изнурительных ударов по логистике и городам Украины. Для этого Россия может начать атаки против НАТО под видом несчастных случаев.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

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Угроза для восточного фланга НАТО и цель Кремля

В ближайшие месяцы Россия, вероятно, усилит атаки не только против Украины, но и против ее партнеров. Выступая в четверг перед депутатами польского парламента, глава правительства Дональд Туск раскрыл детали согласованных оценок разведывательных служб Польши, Украины и Альянса.

Согласно этим данным, Кремль будет пытаться подорвать единство НАТО. Главная цель Москвы заключается в том, чтобы продемонстрировать членам блока чисто теоретический характер пятой статьи о коллективной обороне. Для этого агрессор может замаскировать удары по соседним странам под навигационные ошибки.

"Существует реальный риск того, что беспилотники или другие типы ракет могут попасть на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и нанести ущерб. А официальная версия будет заключаться в том, что это был несчастный случай и что нет никаких оснований для того, чтобы кто-либо рассматривал какой-либо ответ НАТО", — пояснил Туск.

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Позиция союзников и нежелание воевать за Европу

Отдельной проблемой, по словам премьер-министра, являются настроения внутри самого НАТО. Он напомнил, что далеко не все представители политического истеблишмента в Европе и США настроены решительно защищать Эстонию, Латвию, Литву или Польшу. Некоторые вообще не стремятся доказывать статус «железного союзника» и приходить на помощь в соответствии со статьёй 5. Стоит добавить, что сомнения относительно принципа коллективной обороны ранее неоднократно высказывал и президент США Дональд Трамп.

"Вы сами это знаете", — обратился Туск к парламентариям.

Он также отметил, что определенные политические силы в Европе просто выжидают удобного повода, чтобы во время гипотетического конфликта заявить: "мы не собираемся умирать за Польшу, мы не собираемся умирать за Латвию или Литву".

Туск предупредил о тяжелой зиме для Украины

Дональд Туск предсказал чрезвычайно тяжелый осенне-зимний период для Украины, назвав его трагически критическим. Ожидается, что российские войска не прекратят масштабные обстрелы крупных украинских городов. Приоритетными целями высокой интенсивности для врага станут объекты, от которых зависит обороноспособность страны, то есть железнодорожная сеть, склады и другая логистическая инфраструктура.

Новини.LIVE сообщали, что недавно, в четверг, 17 сентября, российский боевой дрон упал на Волыни совсем рядом с польской границей, возле пункта пропуска «Дорогуск». Об инциденте сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В то же время у побережья польского Русиново военные извлекли из моря ещё один беспилотник. По предварительным выводам, найденный аппарат может быть российским военным дроном — его передали специалистам на подробную экспертизу. В Министерстве обороны Польши отметили, что подобные гибридные угрозы для страны только усиливаются.

Поскольку российские обстрелы происходят буквально в нескольких сотнях метров от границы Евросоюза, в Варшаве срочно собрали службы безопасности. Польский Правительственный центр безопасности созвал специальное заседание, чтобы оценить риски таких ударов в непосредственной близости от государственной границы.