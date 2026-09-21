Европа ожидает вторжение России на страны НАТО

Армия РФ. Фото: росСМИ

Представители разведывательных служб в Европе допускают, что Россия уже совсем скоро может испытать НАТО, причем уже в течение "месяцев, а не лет". Причем один из руководителей считает, что может быть вторжение на территорию стран НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Что сказали в Европе о возможных намерениях РФ

Как пишет издание, в интервью, взятых на прошлой неделе в разных местах, три европейских руководителя разведывательных служб обсудили свои взгляды на потенциальную угрозу со стороны Москвы.

В частности, глава службы безопасности Чехии Михал Куделка заявил, что Россия может увеличить провокации с помощью дронов, и помимо этого в планы Кремля может входить небольшое вторжение на территорию НАТО, которая граничит с РФ.

"Это возможно. Это может включать в себя ограниченное вторжение, провокации под ложным флагом, масштабную кампанию влияния", — сказал Куделка.

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Он считает, что этот сценарий может развернутся в течение "месяцев, а не лет", но добавил, что "многие делают все возможное, чтобы этого не произошло".

"Мы не видим признаков неминуемой атаки", — сказал Нормундс Межвиетс, руководитель службы государственный безопасности Латвии.

Он признал, что есть признаки того, что Москва готовится к более решительным действиям в Европе, но отметил, что неясно, являются ли эти планы частью стратегами дестабилизации.

"Остается открытым вопрос, есть ли у них конкретные планы или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неуверенность в западном обществе", — добавил Межвиетс.

Глава военной разведки и службы безопасности Швеции Томас Нильсон сказал изданию, что не видит признаков того, что Россия всерьез рассматривает реальные переговоры по завершению войны в Украине.

"По моей оценке, они все еще считают, что могут достичь своих стратегических целей, поэтому они просто разыгрывают театральную сцену переговоров", — сообщил он.

Все три руководителя разведывательных служб заявили, что, что бы ни случилось, российская кампания саботажа в Европе, вероятно, усилится в ближайшие месяцы. В частности, Нильсон назвал "переломным моментом" недавний инцидент с вооруженным дроном в аэропорту Лейпцига, который власти Германии приписали разведке России.

Как сообщали Новини.LIVE, Литва стала второй страной ЕС после Польши, которая подтвердила разведданные о возможных гибридных атаках России на страны НАТО. В частности, речь идет о потенциальных провокациях с применением долгов и ракет против стран, которые поддерживают Украину.

Также мы писали, что по словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, большинство стран НАТО на данный момент не смогут отразить ракетную атаку России, если такая случится.