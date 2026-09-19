Ринкевичс заявил, что НАТО может не отразить ракетную атаку РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Edgars Rinkēvičs﻿/Facebook

Большинство стран НАТО в настоящее время не смогут отразить ракетную атаку России, если конфликт расширится. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европа не успевает за развитием беспилотников и воздушной войны в Украине. По его словам, нынешние меры по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года.

Об этом президент Латвии заявил в интервью The Guardian, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Ринкевичс оценил готовность НАТО к ракетной атаке

По словам Эдгарса Ринкевичса, технологическое развитие в сфере применения беспилотников в Украине происходит "молниеносными темпами". В то же время системы противовоздушной, противодроновой и противоракетной обороны испытывают серьезные проблемы.

"Мы видим, что системы противовоздушной обороны, защиты от дронов и противоракетной обороны имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. У Украины есть такие проблемы. У всей Европы и НАТО есть такие проблемы", — сказал президент.

Ринкевичс также пояснил, что для многих европейских стран серьёзным испытанием стала бы атака даже несколькими российскими ракетами. Он отметил, что нынешних возможностей противовоздушной и противоракетной обороны может оказаться недостаточно для такого сценария.

Читайте также:

"Потому что, если Россия решит запустить пару ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным вызовом, с которым будет трудно справиться", — добавил Ринкевичс.

У Европы проблемы с ракетами для ПВО

Отдельно президент Латвии обратил внимание на задержки с поставками Украине и европейским союзникам важных ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств противовоздушной обороны.

По словам Ринкевичса, у Европы есть собственные производственные возможности, однако системы Patriot остаются одними из самых эффективных средств противодействия таким угрозам. США рассматривали возможность передать производство Patriot Украине и Европе, но соответствующего соглашения пока не заключено. Переговоры продолжаются, в частности стороны сталкиваются с техническими вопросами, касающимися лицензирования.

Ринкевичс подчеркнул, что для создания необходимых оборонных возможностей Европе нужно время. По его словам, этот процесс не может произойти за месяц или даже за один год.

Какие угрозы со стороны России видит президент Латвии

В то же время Ринкевичс заявил, что не ожидает обычного военного вторжения России в страны НАТО. Однако он призвал быть бдительными в отношении других возможных угроз, среди которых диверсии, кибератаки, а также инциденты с беспилотниками и ракетами.

По его словам, такие случаи могут свидетельствовать о том, что Россия проверяет готовность европейских стран продолжать поддерживать Украину.

Новини.LIVE сообщали, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по датскому военному вертолёту вблизи Гедсера. Инцидент произошёл 14 сентября во время планового полёта над международными водами Балтийского моря. После этого Дания решила вызвать российского посла для дачи объяснений.

Новини.LIVE также сообщали, что истребители НАТО впервые сбили беспилотник в воздушном пространстве Литвы в ночь на 15 сентября. По предварительным данным, дрон мог залететь на территорию страны со стороны Беларуси. Из-за инцидента в Литве объявили воздушную угрозу, а Вильнюсский аэропорт временно ограничил работу.