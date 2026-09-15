Фрегат ВМФ РФ выпустил ракеты по вертолёту Дании: посла РФ вызывают в МИД

Веролет НАТО. Фото: airliners.net

Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по военному вертолету Дании, который выполнял плановый полет над международными водами Балтийского моря. После инцидента официальный Копенгаген решил вызвать российского посла для объяснений.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TV2.

Реклама

Российский фрегат в Балтийском море. Фото: росСМИ

Российский корабль открыл огонь по датскому вертолету

Инцидент произошел 14 сентября вблизи Гедсера. Вертолет AS-550 Fennec Военно-воздушных сил Дании выполнял плановую фото- и видеофиксацию российского фрегата, который находился в международных водах.

В ответ российский корабль выпустил две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела неподалеку от датского вертолета.

Министр обороны Дании Йеппе Бруус назвал инцидент чрезвычайно серьезным и заявил, что российского посла вызывают в Министерство иностранных дел.

Читайте также:

По словам чиновника, Дания впервые сталкивается с подобными действиями со стороны российских военных.

"Это серьезная провокация, к которой Дания относится очень серьезно. Насколько мне известно, мы впервые сталкиваемся с подобным инцидентом, и это, конечно, свидетельствует о том, что россияне становятся все более склонными к риску", — заявил Бруус.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о проблемах Европы с подготовкой к возможной затяжной войне с Россией. Несмотря на увеличение оборонных расходов, европейским странам не хватает производственных мощностей, боеприпасов и запасов для длительного противостояния.

Также Новини.LIVE писал об остром дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Европе. Запасы перехватчиков остаются ограниченными, тогда как спрос на них резко вырос из-за российских воздушных атак.