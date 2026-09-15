Фрегат ВМФ РФ випустив ракети по гелікоптеру Данії: посла РФ викликають до МЗС

Гелікоптер НАТО. Фото: airliners.net

Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети по військовому гелікоптеру Данії, який виконував плановий політ над міжнародними водами Балтійського моря. Після інциденту офіційний Копенгаген вирішив викликати російського посла для пояснень.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TV2.

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Російський фрегат в Балтійському морі. Фото: росЗМІ

Російський корабель відкрив вогонь по данському гелікоптеру

Інцидент стався 14 вересня поблизу Гедсера. Гелікоптер AS-550 Fennec Військово-повітряних сил Данії виконував планову фото- та відеофіксацію російського фрегата, який перебував у міжнародних водах.

У відповідь російський корабель випустив дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла неподалік від данського гелікоптера.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус назвав інцидент надзвичайно серйозним і заявив, що російського посла викликають до Міністерства закордонних справ.

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За словами чиновника, Данія вперше стикається з подібними діями з боку російських військових.

"Це серйозна провокація, до якої Данія ставиться дуже серйозно. Наскільки мені відомо, ми вперше стикаємося з подібним інцидентом, і це, звичайно, свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику", — заявив Бруус.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про проблеми Європи з підготовкою до можливої затяжної війни з Росією. Попри збільшення оборонних витрат, європейським країнам бракує виробничих потужностей, боєприпасів та запасів для тривалого протистояння.

Також Новини.LIVE писав про гострий дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у Європі. Запаси перехоплювачів залишаються обмеженими, тоді як попит на них різко зріс через російські повітряні атаки.