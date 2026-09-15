Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Литвою

Літаки НАТО вперше збили дрон у повітряному просторі Литви
Винищувачі НАТО у ніч проти 15 вересня вперше збили дрон над Литвою. Громадян країни попереджали про можливу повітряну загрозу сповіщеннями. За попередньою інформацією, безпілотник залетів з території Білорусі.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, передає Новини.LIVE.
Збиття дрона над Литвою
"Дрон, який вторгся в повітряний простір Литви, був збитий винищувачами НАТО. Я дякую військовослужбовцям країн-членів Альянсу за їхню оперативну реакцію", — зазначив Науседа.
За його словами, на тлі подальшого загострення російської агресії проти України здатність швидко реагувати на потенційні загрози є критично важливою для безпеки всього регіону. Науседа наголосив, що Литва разом із союзниками по Альянсу захищатиме свій повітряний простір.
Литовські військові повідомили про можливу повітряну небезпеку близько опівночі. Жителі отримали відповідні попередження на мобільні телефони.
Для перевірки ситуації в повітря підняли винищувачі. За попередніми даними, причиною стала поява безпілотника, який міг потрапити на територію Литви з боку Білорусі.
На тлі загрози роботу Вільнюського аеропорту тимчасово обмежили, як і використання повітряного простору над ним.
"Ми не будемо поспішати з висновками, буде проведено розслідування та оцінено всі обставини", — повідомили в армії.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, останнім часом російські окупанти дедалі частіше завдають ударів у районах поблизу українського кордону з державами НАТО. Аналітики вважають, що таким чином Москва прагне залякати західних партнерів України та змусити їх послабити підтримку Києва.
А у Польщі військовослужбовці дістали з моря дрон. За результатами первинного огляду, знайдений БпЛА може мати російське військове походження. Безпілотник передали компетентним службам, які проведуть детальне дослідження.