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Літаки НАТО вперше збили дрон у повітряному просторі Литви

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15 вересня 2026 08:16
Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Литвою
Літаки F-35. Фото ілюстративне: NTB/Annika Byrde via REUTERS

Винищувачі НАТО у ніч проти 15 вересня вперше збили дрон над Литвою. Громадян країни попереджали про можливу повітряну загрозу сповіщеннями. За попередньою інформацією, безпілотник залетів з території Білорусі.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, передає Новини.LIVE.

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Збиття дрона над Литвою

"Дрон, який вторгся в повітряний простір Литви, був збитий винищувачами НАТО. Я дякую військовослужбовцям країн-членів Альянсу за їхню оперативну реакцію", — зазначив Науседа.

За його словами, на тлі подальшого загострення російської агресії проти України здатність швидко реагувати на потенційні загрози є критично важливою для безпеки всього регіону. Науседа наголосив, що Литва разом із союзниками по Альянсу захищатиме свій повітряний простір.

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Допис Науседи. Фото: скриншот

Литовські військові повідомили про можливу повітряну небезпеку близько опівночі. Жителі отримали відповідні попередження на мобільні телефони.

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Для перевірки ситуації в повітря підняли винищувачі. За попередніми даними, причиною стала поява безпілотника, який міг потрапити на територію Литви з боку Білорусі.

На тлі загрози роботу Вільнюського аеропорту тимчасово обмежили, як і використання повітряного простору над ним.

"Ми не будемо поспішати з висновками, буде проведено розслідування та оцінено всі обставини", — повідомили в армії.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, останнім часом російські окупанти дедалі частіше завдають ударів у районах поблизу українського кордону з державами НАТО. Аналітики вважають, що таким чином Москва прагне залякати західних партнерів України та змусити їх послабити підтримку Києва.

А у Польщі військовослужбовці дістали з моря дрон. За результатами первинного огляду, знайдений БпЛА може мати російське військове походження. Безпілотник передали компетентним службам, які проведуть детальне дослідження.

Литва НАТО Білорусь дрони винищувач
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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