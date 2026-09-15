Истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой

Самолеты F-35. Иллюстративное фото: NTB/Annika Byrde via REUTERS

Истребители НАТО в ночь на 15 сентября впервые сбили дрон над Литвой. Гражданам страны разослали оповещения о возможной воздушной угрозе. По предварительной информации, беспилотник залетел с территории Беларуси.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Новини.LIVE.

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Сбивание дрона над Литвой

"Дрон, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Я благодарю военнослужащих стран-членов Альянса за их оперативную реакцию", — отметил Науседа.

По его словам, на фоне дальнейшего обострения российской агрессии против Украины способность быстро реагировать на потенциальные угрозы имеет решающее значение для безопасности всего региона. Науседа подчеркнул, что Литва вместе с союзниками по Альянсу будет защищать свое воздушное пространство.

Пост Науседы. Фото: скриншот

Литовские военные сообщили о возможной воздушной опасности около полуночи. Жители получили соответствующие предупреждения на мобильные телефоны.

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Для проверки ситуации в воздух подняли истребители. По предварительным данным, причиной стало появление беспилотника, который мог попасть на территорию Литвы со стороны Беларуси.

На фоне угрозы работу Вильнюсского аэропорта временно ограничили, как и использование воздушного пространства над ним.

"Мы не будем торопиться с выводами, будет проведено расследование и оценены все обстоятельства", — сообщили в армии.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ISW, в последнее время российские оккупанты всё чаще наносят удары в районах, прилегающих к украинской границе со странами НАТО. Аналитики считают, что таким образом Москва стремится запугать западных партнеров Украины и заставить их ослабить поддержку Киева.

А в Польше военнослужащие извлекли из моря дрон. По результатам первичного осмотра, найденный БпЛА может иметь российское военное происхождение. Беспилотник передали компетентным службам, которые проведут детальное исследование.