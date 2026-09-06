Європа наразі не готова до тривалої війни з Росією: The Guardian

Французькі військові під час навчань НАТО. Фото: Reuters

Європа наразі може виявитися неготовою до тривалої війни на виснаження у разі прямого конфлікту з Росією. Фахівці з планування оборони, які співпрацюють з НАТО, побоюються, що європейське населення недостатньо готове до такого сценарію. Водночас у Європі зростає занепокоєння, що Росія може отримувати перевагу в гібридній війні, послаблюючи можливості НАТО.

Про це інформує The Guardian з посиланням на заяви представників оборонних відомств під час конференції, присвяченій майбутньому європейської військової координації, яку цього тижня організувала Мюнхенська конференція з безпеки, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому Європа не зможе витримати затяжну війну з РФ

За інформацією The Guardian, представники оборонних відомств побоюються, що європейська громадськість не готова до затяжного конфлікту.

За словами учасників форуму, така ситуація змушує НАТО будувати свої плани з розрахунком на відносно швидкий конфлікт. Водночас представники оборонної сфери дедалі більше побоюються, що Росія може перемагати у гібридній війні проти Європи, що потенційно обмежить можливості Альянсу в разі прямого військового конфлікту.

Окремо учасники конференції звернули увагу на зростання підтримки популістських сил у провідних військових державах Європи. На їхню думку, це також ставить під загрозу пропозиції щодо створення групи з п’яти європейських країн, зокрема Великої Британії, яка мала б взяти на себе нову координаційну роль. Це відбувається на тлі підготовки США до скорочення своїх зобов’язань щодо конвенційної оборони Європи.

Читайте також:

Один із колишніх членів британського уряду визнав, що Захід "провалився" у питанні інформування громадськості про масштаби гібридного конфлікту з Росією. Інший британський дипломат, своєю чергою, заявив, що британські прем’єри один за одним не робили достатньо, щоб пояснити суспільству масштаби цієї загрози.

Через це, за словами представників оборонної сфери, міністрам тепер доводиться переконувати непідготовлених виборців погодитися на скорочення видатків на соціальне забезпечення заради фінансування оборони. Британський дипломат різко охарактеризував рівень суспільного обговорення цієї проблеми:

"Рівень обговорення був як у дитячому садку".

Критика також пов’язана з тим, що уряд Великої Британії не включив до свого стратегічного огляду оборони на 2025 рік заклик започаткувати загальнонаціональну дискусію про масштаби загрози безпеці, з якою стикається Європа, та необхідність зміцнення національної стійкості.

Інший дипломат зазначив, що зникнення лінії розмежування з Росією, яка існувала за часів холодної війни, дало Москві можливість вільніше експлуатувати занепокоєння європейської громадськості як лівого, так і правого спрямування.

На цьому тлі серед високопоставлених європейських політиків зростає занепокоєння через можливість програшу Росії у гібридній війні. Як зазначалося на конференції, це може призвести до підйому правих популістських сил наступного року в Польщі, Франції та Італії. Більшість популістських партій, зокрема німецька "Альтернатива для Німеччини" (AfD), симпатизують Росії.

Що може зробити Європа

Найближчими місяцями у Вашингтоні очікуються рішення щодо розгортання військ, які фактично можуть залишити Європу відповідальною за власну конвенційну оборону. Водночас США готуються скоротити свої зобов’язання щодо конвенційної оборони Європи.

Під час обговорення планів посилення європейської оборонної координації масштаби гібридної війни, можливий вплив виборів наступного року, а також посилення "Альтернативи для Німеччини" назвали "слоном у кімнаті".

Однією із запропонованих відповідей є оприлюднення Європейським Союзом колективної заяви щодо російської загрози. У такому разі популістські сили будуть змушені або прийняти її, або відхилити.

Міністри оборони країн групи E5 — Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі — вже регулярно проводять зустрічі. Однак наразі вони перебувають лише на початковому етапі узгодження того, як спільно забезпечувати такі військові можливості, як інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, високоточні далекобійні удари та космічні системи раннього попередження, які нині переважно постачаються США.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер, коментуючи необхідність посилення європейської оборонної взаємодії, наголосив на масштабі викликів. Він зазначив:

"Європа перебуває у стані стагнації в той час, коли зовнішні загрози набувають справді дуже серйозних масштабів. Це дійсно величезні та екзистенційні виклики, що вимагають більшої інтеграції в оборонній сфері".

За його словами, об’єднання E5 дає змогу залучити всі європейські країни зі значним оборонно-промисловим потенціалом. У майбутньому до цієї співпраці, можливо, зможе долучитися й Україна в умовах перемир’я, оскільки наразі Київ має найбільшу й найпотужнішу армію в Європі.

Прихильники формату E5 наполягають, що ця ініціатива не дублюватиме і не применшуватиме роль НАТО. Водночас вони побоюються, що США все одно можуть заблокувати створення сильнішого європейського компонента всередині Альянсу.

Один із дипломатів пояснив цю проблему так:

"США краще вміють говорити про перерозподіл тягаря, ніж про розподіл повноважень".

Новини.LIVE інформували, що у Європі загострилася проблема з запасами ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Представники США та НАТО підтверджують, що їхніх запасів недостатньо для відбиття тривалої ракетної атаки Росії. Водночас у Пентагоні заперечують критичний дефіцит боєприпасів і заявляють, що НАТО має достатньо засобів для самооборони та підтримки України.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі прямої загрози нападу Росії на країни Балтії чи Північної Європи немає. Водночас він наголосив, що РФ уже веде гібридну війну по всій Європі та може здійснювати нові атаки. Міхал закликав НАТО і європейські країни продовжувати інвестувати в оборону, українські технології та оборонну промисловість.