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Главная Новости дня Европа не готова к затяжной войне с Россией: The Guardian

Европа не готова к затяжной войне с Россией: The Guardian

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6 сентября 2026 07:37
Европа пока не готова к длительной войне с Россией: The Guardian
Французские военные во время учений НАТО. Фото: Reuters

В настоящее время Европа может оказаться не готовой к длительной войне на истощение в случае прямого конфликта с Россией. Специалисты по планированию обороны, сотрудничающие с НАТО, опасаются, что европейское население недостаточно готово к такому сценарию. В то же время в Европе растет беспокойство по поводу того, что Россия может получить преимущество в гибридной войне, ослабляя возможности НАТО.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявления представителей оборонных ведомств в ходе конференции, посвященной будущему европейской военной координации, которую на этой неделе организовала Мюнхенская конференция по безопасности, передает Новин.LIVE.

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Почему Европа не сможет выдержать затяжную войну с РФ

По информации The Guardian, представители оборонных ведомств опасаются, что европейская общественность не готова к затяжному конфликту.

По словам участников форума, такая ситуация вынуждает НАТО строить свои планы с расчетом на относительно быстрый конфликт. В то же время представители оборонной сферы все больше опасаются, что Россия может одержать победу в гибридной войне против Европы, что потенциально ограничит возможности Альянса в случае прямого военного конфликта.

Отдельно участники конференции обратили внимание на рост поддержки популистских сил в ведущих военных державах Европы. По их мнению, это также ставит под угрозу предложения о создании группы из пяти европейских стран, в частности Великобритании, которая должна была бы взять на себя новую координационную роль. Это происходит на фоне подготовки США к сокращению своих обязательств в отношении конвенционной обороны Европы.

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Один из бывших членов британского правительства признал, что Запад "провалился" в вопросе информирования общественности о масштабах гибридного конфликта с Россией. Другой британский дипломат, в свою очередь, заявил, что британские премьеры один за другим не делали достаточно, чтобы объяснить обществу масштабы этой угрозы.

Из-за этого, по словам представителей оборонной сферы, министрам теперь приходится убеждать неподготовленных избирателей согласиться на сокращение расходов на социальное обеспечение ради финансирования обороны. Британский дипломат резко охарактеризовал уровень общественного обсуждения этой проблемы:

"Уровень обсуждения был как в детском саду".

Критика также связана с тем, что правительство Великобритании не включило в свой стратегический обзор обороны на 2025 год призыв начать общенациональную дискуссию о масштабах угрозы безопасности, с которой сталкивается Европа, и необходимость укрепления национальной устойчивости.

Другой дипломат отметил, что исчезновение линии разграничения с Россией, существовавшей во времена холодной войны, дало Москве возможность более свободно эксплуатировать опасения европейской общественности как левого, так и правого толка.

На этом фоне среди высокопоставленных европейских политиков растет беспокойство по поводу возможного поражения от России в гибридной войне. Как отмечалось на конференции, это может привести к подъему правых популистских сил в следующем году в Польше, Франции и Италии. Большинство популистских партий, в частности немецкая "Альтернатива для Германии" (AfD), симпатизируют России.

Что может сделать Европа

В ближайшие месяцы в Вашингтоне ожидаются решения о развертывании войск, которые фактически могут оставить Европу ответственной за собственную конвенционную оборону. В то же время США готовятся сократить свои обязательства по конвенционной обороне Европы.

В ходе обсуждения планов усиления европейской оборонной координации масштабы гибридной войны, возможное влияние выборов в следующем году, а также усиление "Альтернативы для Германии" назвали "слоном в комнате".

Одним из предложенных решений является обнародование Европейским союзом коллективного заявления о российской угрозе. В таком случае популистские силы будут вынуждены либо принять его, либо отклонить.

Министры обороны стран группы E5 — Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши — уже регулярно проводят встречи. Однако пока они находятся лишь на начальном этапе согласования того, как совместно обеспечивать такие военные возможности, как интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, высокоточные дальнобойные удары и космические системы раннего предупреждения, которые в настоящее время в основном поставляются США.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, комментируя необходимость усиления европейского оборонного взаимодействия, подчеркнул масштаб вызовов. Он отметил:

"Европа находится в состоянии стагнации в то время, когда внешние угрозы приобретают действительно очень серьёзные масштабы. Это действительно огромные и экзистенциальные вызовы, требующие большей интеграции в оборонной сфере".

По его словам, объединение E5 позволяет привлечь все европейские страны, обладающие значительным оборонно-промышленным потенциалом. В будущем к этому сотрудничеству, возможно, сможет присоединиться и Украина в условиях перемирия, поскольку на данный момент Киев располагает самой большой и мощной армией в Европе.

Сторонники формата E5 настаивают, что эта инициатива не будет дублировать и не умалят роль НАТО. В то же время они опасаются, что США всё равно могут заблокировать создание более сильного европейского компонента внутри Альянса.

Один из дипломатов объяснил эту проблему так:

"США лучше умеют говорить о перераспределении бремени, чем о распределении полномочий".

Новини.LIVE сообщали, что в Европе обострилась проблема с запасами ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Представители США и НАТО подтверждают, что их запасов недостаточно для отражения длительной ракетной атаки со стороны России. В то же время в Пентагоне отрицают критический дефицит боеприпасов и заявляют, что у НАТО достаточно средств для самообороны и поддержки Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что на данный момент прямой угрозы нападения России на страны Балтии или Северной Европы нет. В то же время он подчеркнул, что РФ уже ведет гибридную войну по всей Европе и может осуществлять новые атаки. Михал призвал НАТО и европейские страны продолжать инвестировать в оборону, украинские технологии и оборонную промышленность.

США НАТО Европа Альянс война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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